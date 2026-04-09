México

Elisa “La Yuca” responde a la polémica tras ser acusada de espantar flamencos en Yucatán

La influencer negó haber actuado mal durante su visita a un manglar en Sisal, Yucatán

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La creadora de contenido aseguró que no violó ninguna regla durante su recorrido en cuatrimoto. (Especial)
La creadora de contenido aseguró que no violó ninguna regla durante su recorrido en cuatrimoto. (Especial)

La influencer Elisa “La Yuca” salió a defenderse públicamente luego de verse envuelta en una controversia en redes sociales, donde diversos usuarios la señalaron por presuntamente haber alterado el hábitat de una parvada de flamencos durante una visita turística a un manglar ubicado en Sisal, Yucatán.

La creadora de contenido fue duramente criticada después de que circulararan publicaciones donde se aseguraba que había provocado que varias aves se dispersaran tras reproducir música a alto volumen mientras recorría la zona en cuatrimoto.

Elisa La Yuca en el centro de la controversia por molestar flamencos en plena temporada de anidación. Video: (TikTok)

Ante la ola de comentarios negativos, la joven utilizó sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos, negando haber cometido una acción indebida y asegurando que su comportamiento fue el mismo que el de cualquier visitante presente en el lugar.

“Chicos, ando saliendo de entrenar y me entero de una funa. Digo: “¿Otra vez me están funando? No tienen nada que hacer”. ¿Sabes qué me dijeron? Que yo, fui a sus, a su hábitat de los flamencos. Y nada que ver, nada que ver. Yo estaba con mi familia, normal, como cualquier familia, porque había... no solo mi familia estaba, había un montón de familias ahí en Sisal.

Asegura que no había restricciones visibles

Elisa La Yuca enfrenta críticas por romper las normas de protección ambiental en Yucatán. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Elisa La Yuca enfrenta críticas por romper las normas de protección ambiental en Yucatán. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante su explicación, Elisa afirmó que mientras realizaban el recorrido por la zona natural no observaron señalamientos que prohibieran reproducir música en el área, motivo por el que considera que nunca actuó fuera de las reglas establecidas.

De acuerdo con su relato, incluso había personal encargado de supervisar el lugar, pero en ningún momento les informó que estuvieran incumpliendo alguna norma, salvo una recomendación para bajar un poco el volumen.

“La verdad es que me encantó y pues yo estaba en las cuatrimotos, así normal, tranquila, y en ningún momento vimos ni un letrero que diga: “Prohibido poner música”. Nada más había alguien que estaba cuidando la zona, obviamente el manglar, y pues no nos dijo nada, solo nos dijo que le bajemos un poquito a la música. Entonces nosotros le bajamos a la música y de repente salieron todos los flamencos y pues nos impresionamos bastante”

La influencer detalló que fue después de disminuir el volumen cuando aparecieron las aves, hecho que tanto ella como su familia observaron con sorpresa.

Dice estar lista ante cualquier sanción

Asimismo, señaló que el propio encargado del área les comentó que la presencia de flamencos en ese horario suele ser habitual, por lo que insistió en que su grupo no provocó ninguna alteración extraordinaria.

“Y la verdad es que el que protege ahí, el que cuida ahí, nos dijo que a estas horas salen un montón y pues nada. Pero esa gente que anda diciendo eso no tiene nada que hacer. A ver, yo voy a estar esperando ahí mi multa, a ver qué me van a decir, porque la verdad es que yo estaba como cualquier turista”, finalizó.

Pese a sus declaraciones, la polémica continuó creciendo y múltiples usuarios mantuvieron sus críticas hacia la influencer.

“Una cosa es ser “graciosa” y otra es hacer estupideces que dañan la fauna. Hay momentos para todo . Pero ¿música en un área de flamencos? Antes de hacer y exponer situaciones delicadas, piensa y analiza tres segundos tus acciones . No hate”; “Ahí grabas en la penal cuando estés ahí jajajaja”; “Mejor busca un abogado, El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento establece que ninguna persona puede evitar las consecuencias legales de sus actos alegando que no conocía la norma”; “Está espantando alos pobres pajaros estan en su casa y los espanta”, fueron algunas las respuestas de usuarios a la creadora de contenido.

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