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Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

La muerte de Amado Carrillo Fuentes en el Hospital Santa Mónica marcó el final de una persecución internacional; la falta de pruebas periciales alimentó dudas sobre la verdadera identidad del cuerpo hallado tras la cirugía

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Narcocorrido Amado Carrillo Fuentes
La muerte de Amado Carrillo Fuentes en el Hospital Santa Mónica se mantuvo rodeada de versiones encontradas y falta de pruebas científicas. (Infobae México / Jovany Pérez)

La madrugada del 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, perdió la vida en el Hospital Santa Mónica de Polanco tras una cirugía plástica que buscaba modificar su rostro y evadir a las autoridades. De acuerdo con diversos medios, la causa oficial del deceso fue una complicación respiratoria provocada por el uso del sedante Midazolam. El caso generó dudas sobre la autenticidad de la muerte y dejó múltiples interrogantes sin resolver.

El expediente oficial careció de pruebas periciales y de ADN que confirmaran de manera pública la identidad del cuerpo, según admitió la Procuraduría General de la República en 2014 en respuesta a una solicitud de información citada por Animal Político. El cuerpo fue trasladado al Hospital Central Militar, donde se reportó paro respiratorio por una combinación de anestesia y el medicamento Dormicum, informó El País según un boletín. El gobierno mexicano exhibió fotografías del cadáver, pero no presentó estudios científicos para sustentar la versión.

El Hospital Santa Mónica en Polanco fue el escenario de la muerte

El Hospital Santa Mónica se ubicó en la calle Temístocles, en la colonia Polanco, y fue ahí donde Carrillo Fuentes ingresó bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes. Según Notimérica, ocupó la habitación 407. La intervención quirúrgica se extendió por ocho horas y combinó una reconstrucción facial con una liposucción. El registro hospitalario marcó el fallecimiento a las cuatro de la mañana del 4 de julio de 1997, cuando el paciente ya se encontraba solo.

Pocos días después, la prensa nacional e internacional difundió imágenes del supuesto cadáver de Carrillo Fuentes. El gobierno mexicano sostuvo la versión oficial, pero el asesinato de los médicos que participaron en la cirugía avivó las sospechas. También se reportó que los cirujanos aparecieron torturados; sus cuerpos se hallaron dentro de tambores con cemento en la Autopista del Sol.

El Hospital Santa Mónica, ubicado en la calle Temístocles, fue el escenario del fallecimiento atribuido a El Señor de los Cielos. REUTERS/Chalinee Thirasupa
El Hospital Santa Mónica, ubicado en la calle Temístocles, fue el escenario del fallecimiento atribuido a El Señor de los Cielos. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La versión oficial nunca presentó pruebas científicas públicas

La Procuraduría General de la República reconoció que solo existieron boletines de prensa y resultados de autopsias en el expediente, pero ningún estudio de ADN. Un oficial de inteligencia consultado por El Financiero sostuvo que el hermetismo en los registros médicos y la operación clandestina alimentaron la versión de que el cuerpo no correspondía al capo.

La ejecución de los médicos, sumada a la falta de pruebas concluyentes, mantuvo la sospecha sobre el desenlace de El Señor de los Cielos. En 2014, la Procuraduría General de la República reiteró que el expediente solo contenía información de prensa y autopsias, sin análisis genéticos que confirmaran la identidad del fallecido.

La muerte de Amado Carrillo Fuentes en el Hospital Santa Mónica de Polanco marcó un episodio en la historia del narcotráfico mexicano, pero el expediente oficial cerró sin pruebas científicas públicas que acreditaran la identidad del cuerpo.

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