La escabrosa historia de Amado Carrillo Fuentes, el narco que murió intentando cambiarse el rostro: su vida secreta en la Argentina y el misterio del león embalsamado

Amado Carrillo Fuentes, apodado 'El Señor de los Cielos', utilizó una identidad falsa para instalarse en Argentina durante los años noventa

En Infobae en vivo, Paulo Kablan desarmó el entramado que permitió a Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”, convertirse en un pionero del narcotráfico internacional. “Fue el primero que puso sus piecitos en la Argentina y abrió un mercado enorme”, remarcó Kablan, al desgranar cómo el narco mexicano construyó una red global cuyas ramificaciones todavía se perciben en el país.

Durante su participación en Infobae al Regreso, junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Kablan trazó la genealogía criminal de Carrillo Fuentes y la evolución de los cárteles mexicanos, subrayando el rol estratégico de la Argentina en la logística, el lavado de activos y la exportación de la metodología narco hacia el Cono Sur.

El ascenso de “El Señor de los Cielos” y la maquinaria narco internacional

Kablan contextualizó la expansión criminal: “El origen del narcotráfico mexicano en la Argentina tiene mucha más, y tuvo mucha más presencia de lo que uno cree hoy a partir de la historia de alias El Mencho, pero la historia es más lejana”.

El columnista reconstruyó el linaje de los grandes capos: “Cuando un tal Miguel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, cayó en cana en los ochenta, empezó a crecer un pariente de él, Carrillo Fuentes. Este tal Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, se ganó ese apodo porque empezó a comprar aviones de estos grandes para traficar cocaína y se convirtió en el principal socio de Pablo Escobar”.

La alianza entre cárteles fue determinante: “No tenía enfrentamiento, y también era socio de los Rodríguez Orejuela, del cártel de Cali y el de Medellín. Cuando los colombianos empezaron a mandar cocaína en grandes cantidades a Estados Unidos, hubo alguien que le dijo: ‘Pará, pasá por México, el negocio es nuestro’. Eran grandes mafias, grandes organizaciones criminales, básicamente contrabandistas”. Kablan sostuvo: “Los cárteles mexicanos fueron incluso más grandes que los colombianos, que eran los que producían la cocaína”.

El narco mexicano fue pionero en abrir el mercado del narcotráfico internacional en Argentina, consolidando la logística y el lavado de activos en el Cono Sur

El columnista detalló el punto de quiebre global: “La muerte de Pablo Escobar en Colombia, en el 94, puso el radar de todos los organismos internacionales en la cocaína y la plata que esto movía. Los mexicanos, que manejaban realmente el tráfico, tuvieron que empezar a esconderse mucho más. Ahí estaba Carrillo Fuentes, que creció como el cártel de Juárez, en la frontera. Movía el 80% de la cocaína de Colombia a México y de México a Estados Unidos”.

El desembarco en la Argentina: testaferros, propiedades y la ruta del lavado

Kablan reveló la identidad oculta: “En la Argentina nunca se llamó Amado Carrillo Fuentes. Era Francisco Mora Guerrero. Con su esposa Laura y sus hijos, llegó en los noventa. Le abrieron algunos bancos, tuvo amigos en los bancos, con nombres que les pueden sorprender, pero no queremos contar”.

Las inversiones inmobiliarias fueron monumentales: “Compró un piso en la avenida Alvear, entre Callao y Ayacucho. Ese piso se vendió hace veinte días. Desde el 97, cuando hizo la compra, tenía un testaferro, don Elio Stecca. Cuando cayó, intervino la justicia, Helio no se quiso ir nunca al departamento. Lo tuvieron que sacar por la fuerza, quedó alquilado y lo manejó el juzgado. Se vendió el Banco Ciudad, por cuenta y orden de la Corte Suprema, hace veinte días. Salió con una base de trescientos veinte mil dólares y se vendió a seiscientos mil dólares”.

El despliegue patrimonial incluyó campos y hoteles: “Compró un campo de dos mil hectáreas en Mar Chiquita, un casco de estancia precioso, Estancia Rincón Grande, cerca de Mar del Plata. Ese lugar era el elegido para vivir con su mujer Laura y sus hijos. Lo empezó a reciclar, hizo una megainversión. Trajo cosas muy costosas, como un Cristo tallado en madera y un león embalsamado”. Kablan sumó: “Compró el Hotel Turullón de Mar del Plata y la casa más grande del barrio Los Troncos. Incluso inscribió a los chicos en el colegio”.

La operatoria narco incluyó testaferros y contactos financieros: “Utilizó una serie de testaferros, agentes inmobiliarios para hacer las compras con dinero sucio. Se contactó con un megafinancista que murió sin ser juzgado, Aldo Ducler. Repartieron guita en candidatos, también se metió en la política con narcoinversiones”.

La muerte de Carrillo Fuentes durante una cirugía estética en México estuvo rodeada de violencia, ya que todos los médicos y asistentes involucrados fueron asesinados

El final de Carrillo Fuentes y el impacto duradero en el narco argentino

Kablan narró la fuga y el desenlace fatal: “Alguien lo alertó que la DEA ya lo tenía localizado. Ya lo estaban buscando en Chile, se venían para Argentina y el tipo desapareció. Aparentemente se fue a Uruguay, después no se sabe a qué país. Finalmente, en 1997, volvió a México para ser sometido a una operación de cirugía estética y murió en la cirugía”. El columnista remarcó la brutalidad del círculo narco: “En México, todos los que participaron de esa cirugía murieron. Médico, asistente, enfermeros, el dueño del consultorio. Los mataron a todos”.

Sobre el capítulo argentino, Kablan fue contundente: “Siempre dejan al margen el capítulo argentino, que terminó con muchos que aceptaron en un juicio abreviado la culpa, un tribunal en Mar del Plata, con algunos condenados en la justicia argentina y otros que nunca fueron juzgados, como Ducler, que falleció antes de llegar a juicio”. Agregó: “Abrió un mercado enorme, estaba abriendo empresas agroquímicas y agropecuarias, trasladaba la logística de un meganegocio universal”.

El legado narco se mantuvo y creció: “Después vinieron muchos más. ¿Se acuerdan la causa Efedrina? Estaban casi todas las grandes bandas mexicanas haciendo pie en la Argentina”. Kablan precisó: “Para medicamentos legales se necesitaba pseudoefedrina, pero se importaron 20 toneladas. Desapareció la mayoría, ahí ya había bandas mucho más violentas que se instalaron en el país”.

El columnista conectó con los episodios recientes: “Hace algunos años, la causa Bobinas Blancas fue desbaratada por el juez Adrián González Charvay y la Federal, con Néstor Roncaglia. Esa banda, por ese cargamento, terminó matando a dos colombianos en la avenida Cabildo. Quienes estaban detrás eran estas bandas mexicanas, que siguieron la ruta del Señor de los Cielos”.

Kablan cerró con una advertencia: “Han abierto una puerta que estas bandas han aprovechado. Los narcos mexicanos no producen droga, trafican. Son grandes contrabandistas y muy violentos. Se abrió una puerta que nunca más se cerró”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich