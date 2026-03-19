Del hijo del ‘Mayo Zambada’ al ‘Lobo Menor’: cómo Polanco se convirtió en un punto estratégico de narcos en CDMX

De acuerdo con fuentes oficiales y artículos periodísticos, en la Ciudad de México operan diversas estructuras delictivas, entre ellas: el CJNG, ‘La Unión Tepito’, la ‘Anti Unión’ y los cárteles de Caborca y Tláhuac, además de células como ‘Los Rodolfos’, ‘La Ronda 88′ y ‘Los Catalinos’. (Imagen: Infobae México)

Polanco es una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, por lo que también se considera como una de las más seguras de la capital. Sin embargo, en los últimos años también se ha convertido en escenario de detenciones y hechos vinculados al crimen organizado.

Este miércoles, fue capturado Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, durante un operativo conjunto en la alcaldía Miguel Hidalgo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido era un operador relevante de la organización ecuatoriana “Los Lobos” y contaba con una ficha de búsqueda internacional.

Las autoridades lo vincularon con narcotráfico, coordinación de envíos de cocaína hacia Norteamérica en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como con delitos como extorsión, sicariato y el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023.

Exclusividad y vigilancia en una zona de lujo

Ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Polanco se consolidó como uno de los principales corredores comerciales y residenciales de alto nivel en el país. Avenidas como Presidente Masaryk concentran boutiques de marcas internacionales y forman parte de los listados de calles más costosas del mundo. Su cercanía con Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, además de la presencia de embajadas y corporativos, reforzó su perfil como una zona de alta seguridad.

El 4 diciembre 2024 se registró un ataque armado en un restaurante en la plaza Miyana, Polanco. (Imagen: Cuartoscuro)

No obstante, estas condiciones no han impedido que grupos delictivos lleven a cabo operaciones en la zona. Informes de autoridades capitalinas y artículos periodísticos han documentado que organizaciones criminales han incrementado su presencia en esa parte de la ciudad, donde encuentran condiciones óptimas para actividades como el lavado de dinero y la coordinación logística de operaciones ilícitas.

Datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y reportes de inteligencia nacional señalan que en la Ciudad de México operan diversas estructuras delictivas, entre ellas el CJNG, ‘La Unión Tepito’, la ‘Anti Unión’ y los cárteles de Caborca y Tláhuac, además de células como ‘Los Rodolfos’, ‘La Ronda 88′ y ‘Los Catalinos’. Algunas de estas organizaciones han ampliado su influencia hacia zonas de alto nivel económico, incluyendo Polanco.

Las investigaciones han dejado constancia de actividades que van desde la distribución de drogas hasta esquemas de protección y vínculos con operadores financieros. En particular, el CJNG ha sido relacionado con operaciones en zonas exclusivas, lo que amplió su alcance dentro de la capital.

Detenciones de alto impacto y asesinatos en Polanco

La secuencia de casos en esta zona incluye capturas de alto perfil desde hace más de una década. El 18 de marzo de 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, identificado como uno de los operadores del Cártel de Sinaloa. Su captura ocurrió en una zona de alto prestigio en la capital mexicana, junto con un grupo de escoltas.

Autoridades consideraban a Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", una pieza relevante dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. (Imagen: Infobae México/Jesús Avilés)

Autoridades lo consideraban una pieza relevante dentro de la estructura de la organización, con funciones vinculadas a la logística, operación y seguridad de cargamentos, además de figurar entre los objetivos prioritarios de agencias estadounidenses que habían solicitado su extradición años antes.

Tiempo después, en septiembre de 2024, Manuel Beltrán Quintero, identificado como “El 8” y vinculado al Cártel de Caborca, fue asesinado en Polanco III Sección cuando descendía de un vehículo blindado. El ataque generó un despliegue de seguridad y evidenció la presencia de figuras relevantes del crimen organizado en áreas de alto perfil.

Otro caso ocurrió en la Plaza Miyana, donde fue asesinado Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, quien había sido identificado por autoridades como un operador vinculado al CJNG. El ataque se registró en un restaurante, cuando sujetos armados ingresaron y dispararon directamente contra él. Investigaciones posteriores lo relacionaron con redes criminales de alto nivel.

Estos hechos se sumaron a otros episodios registrados en espacios como Plaza Antara, donde también se reportaron agresiones armadas. En conjunto, los casos configuraron un escenario en el que zonas asociadas con estabilidad y seguridad fueron utilizadas como puntos de encuentro, operación o confrontación entre integrantes del crimen organizado.

La captura de “Lobo Menor” se insertó en esta secuencia y reforzó la presencia de actores internacionales en la capital. De acuerdo con autoridades, su papel dentro de “Los Lobos” incluía la supervisión logística de cargamentos de droga y la coordinación de rutas hacia Norteamérica en colaboración con organizaciones mexicanas.

El líder de "Los Lobos", Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, fue detenido ayer en Polanco, Ciudad de México. (Crédito: X / @OHarfuch)

En este contexto, Polanco y la alcaldía Miguel Hidalgo concentraron eventos que reflejaron la convergencia entre redes criminales locales e internacionales. A pesar de su perfil como una de las zonas más vigiladas de la ciudad, la recurrencia de detenciones, asesinatos y, recientemente, asaltos, evidencia su relevancia dentro de las dinámicas del crimen organizado en la capital.