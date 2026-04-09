México

Beca Benito Juárez 2026: hasta este día tienes para recibir el doble depósito de abril en tu tarjeta

En total, los beneficiarios de este programa social del Gobierno de México recibirán 3 mil 800 pesos, que abarcan dos bimestres

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La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El Gobierno de México implementa la Beca Benito Juárez como un apoyo económico dirigido a estudiantes de nivel medio superior matriculados en escuelas públicas del país.

Quienes resultan beneficiados reciben cada dos meses un depósito de mil 900 pesos en cuentas especiales del Banco del Bienestar creadas para este fin.

El objetivo central de este programa es incentivar que los jóvenes continúen sus estudios de bachillerato o preparatoria.

El monto otorgado facilita que los alumnos puedan adquirir materiales y herramientas educativas necesarias para su desarrollo académico.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la dependencia del Gobierno de México encargada de la administración general del esquema.

El diseño de la beca busca reducir los índices de abandono escolar en el nivel medio superior y facilitar la transición a estudios universitarios.

Los jóvenes pueden destinar el recurso económico a la compra de libros, útiles escolares, alimentos o cubrir los gastos de traslado entre su casa y la escuela.

Durante este mes de abril, los alumnos de bachillerato recibirán un pago doble, reflejando en sus cuentas del Banco del Bienestar un depósito de 3 mil 800 pesos que corresponde a dos bimestres.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez de este mes de abril 2026. Foto: Archivo/Infobae México.
Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez de este mes de abril 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido a que los depósitos de la Beca Rita Cetina comenzaron el pasado miércoles 1 de abril, y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar administra tanto este programa como la Benito Juárez, ha surgido la inquietud sobre la demora en los pagos para nivel medio superior.

La autoridad federal explicó la razón de la suspensión temporal de los depósitos e informó la fecha en la que se reactivarán los pagos dobles a través del Banco del Bienestar.

¿Por qué se atrasaron los pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026?

Los pagos de la Beca Benito Juárez 2026 se atrasaron debido a que habrá un doble depósito y Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló que los calendarios de la Rita Cetina y de este programa social federal son distintos.

Los depósitos de este programa social federal arrancarán este próximo lunes 13 de abril, por lo que aún no hay dispersiones para ningún beneficiario.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Los pagos dobles de la Beca Benito Juárez arrancarán este próximo lunes 13 de abril. Foto: Gobierno de México.

Ante esto, estudiantes de nivel bachillerato se preguntan cuándo será el último día para en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar vean reflejado el pago doble de la Beca Benito Juárez 2026.

¿Hasta cuándo será la fecha límite para recibir el pago doble de abril de la Beca Benito Juárez 2026?

La fecha límite para recibir el pago doble de la Beca Benito Juárez será el viernes 24 de abril, de acuerdo a los tiempos y calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Los pagos se realizan de manera escalonada, de acuerdo al siguiente calendario:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 13 | A, B
  • Martes | 14 | C
  • Miércoles | 15| D, E, F
  • Jueves | 16 | G
  • Viernes | 17 | H, I, J, K, L
  • Lunes | 20 | M
  • Martes | 21 | N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles | 22 | R
  • Jueves | 23 | S
  • Viernes | 24 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.

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