Beca Benito Juárez pausa pagos para beneficiarios en abril: hasta este día cobrarás tu doble depósito

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social implementado por el Gobierno de México para alumnos de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas.

Los beneficiarios reciben un depósito de mil 900 pesos cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar, específicamente designadas para ese propósito.

Este programa social pretende promover la continuidad de los jóvenes en bachillerato o preparatoria.

La cantidad otorgada permite que los estudiantes adquieran los materiales y recursos necesarios para seguir con su formación.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La administración global del programa recae en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, una entidad federal.

El esquema busca disminuir los niveles de deserción escolar en el nivel medio superior y favorecer el ingreso a la universidad.

Los estudiantes pueden emplear la beca para comprar útiles escolares, libros, alimentos o solventar gastos de transporte entre su domicilio y el plantel.

Este mes de abril, los estudiantes de nivel medio superior recibirán un depósito doble, es decir, en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar verán reflejado un pago de 3 mil 800 pesos correspondiente a dos bimestres.

Este mes de abril habrá un pago doble de la Beca Benito Juárez 2026. Programas para el Bienestar.

Debido a que los pagos de la Beca Rita Cetina ya iniciaron el pasado miércoles 1 de abril, y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar gestiona este programa social y la Benito Juárez, la duda es por qué no han iniciado los depósitos a estudiantes de nivel medio superior.

La dependencia federal aclaró el motivo por el cual los pagos están pausados y reveló la fecha de cuándo comenzarán los depósitos dobles en las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Por qué están pausados los pagos de la Beca Benito Juárez 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los pagos de la Beca Benito Juárez están pausados, ya que el calendario de la Rita Cetina es diferente.

Como se mencionó anteriormente, los depósitos arrancaron el pasado miércoles 1 de abril y para los de la Beca Benito Juárez será otra fecha.

Los pagos de la Beca Benito Juárez arrancarán este lunes 13 de abril para todos los beneficiarios de manera escalonada. Foto: Archivo/Infobae México.

La razón es que, como habrá dobles depósitos y son distintos programas sociales, en esta ocasión se decidió por autoridades federales que las dispersiones comenzaran en otra fecha.

Por lo tanto, es importante revisar el calendario de la Beca Rita Cetina para saber cuándo caerá el doble depósito de la Benito Juárez 2026.

¿Cuándo comenzarán los pagos de la Beca Benito Juárez 2026 en abril?

Los pagos de la Beca Benito Juárez 2026 iniciarán este próximo lunes 13 de abril, de acuerdo a lo puntualizado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar:

Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario:

Día | Fecha | Letra(s)

Lunes | 13 | A, B

Martes | 14 | C

Miércoles | 15 | D, E, F

Jueves | 16 | G

Viernes | 17 | H, I, J, K, L

Lunes | 20 | M

Martes | 21 | N, Ñ, O, P, Q

Miércoles | 22 | R

Jueves | 23 | S

Viernes | 24 | T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.