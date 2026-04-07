¿Cobras por Sede Operativa? Lo que pasará con los pagos de la Beca Benito Juárez en zonas sin Banco del Bienestar

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Gobierno de México.

La Beca Benito Juárez constituye un programa social implementado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas.

Los beneficiarios reciben depósitos de mil 900 pesos cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar, específicamente habilitadas para este propósito.

Este apoyo económico busca fomentar la continuidad de los jóvenes en bachillerato o preparatoria.

El recurso económico proporcionado contribuye a que los alumnos adquieran materiales y herramientas fundamentales para su formación académica.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La administración del programa recae en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, organismo dependiente del gobierno federal.

El programa tiene la finalidad de disminuir el abandono escolar en el nivel medio superior y ampliar el acceso posterior a la educación universitaria.

Los estudiantes pueden destinar la beca a la compra de útiles escolares, libros, alimentos o solventar los gastos de traslado entre su domicilio y el plantel educativo.

Existen algunas zonas de la República Mexicana que no cuentan con Banco del Bienestar, por lo que el cobro se realiza por Sede Operativa.

El programa tiene la finalidad de disminuir el abandono escolar en el nivel medio superior. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Cómo se realiza el cobro de la Beca Benito Juárez 2026 por Sede Operativa?

Para recibir el pago de las Becas Benito Juárez mediante Sede Operativa Temporal, es necesario consultar la fecha, hora y ubicación exacta a través del Buscador de Estatus (buscador.becasbenitojuarez.gob.mx).

Esta modalidad se utiliza cuando el depósito no se realiza directamente a la tarjeta, por lo que el beneficiario debe acudir de forma presencial con la documentación requerida para obtener la “Orden de Pago” o el efectivo.

El proceso está orientado a quienes no han recibido su beca por medios electrónicos y requiere atención a las indicaciones oficiales.

Puntos clave para el cobro:

Consulta tu sede : Ingresa tu CURP en el buscador oficial para identificar el módulo asignado para el cobro.

Documentación : Presenta los documentos solicitados (identificación del beneficiario o tutor, comprobante de estudios, CURP) para acceder al pago.

Horarios : Acude únicamente en los días y horarios establecidos por el Buscador de Estatus para evitar contratiempos.

Alternativas: Si tienes una Tarjeta del Banco del Bienestar, el depósito se realiza directamente y no es necesario acudir a la sede.

Este procedimiento garantiza la entrega segura de los recursos a quienes aún no cuentan con una tarjeta, asegurando así el acceso a la beca y la continuidad del apoyo educativo.

Es importante conocer las formas en cómo cobrar por sede operativa la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Banco del Bienestar.

Pago doble de la Beca Benito Juárez 2026 este abril

Según lo comunicado por Julio León, el pago doble de la Beca Benito Juárez iniciará el próximo lunes 13 de abril. Así lo marca el calendario oficial de pagos.

Los depósitos corresponden a estos periodos y dichas

Mil 900 pesos del primer bimestre de 2026: enero y febrero.

Mil 900 pesos del segundo bimestre de 2026, marzo y abril.

3 mil 800 pesos en total por estos cuatro meses: dos bimestres.