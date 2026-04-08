Presunto ex novio de Juan de Dios Pantoja reaparece y revela nuevos videos de su supuesto amorío: “Me besaba”

Presunto ex novio de Juan de Dios Pantoja reaparece y revela nuevos videos de su presunto amorío (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El presunto ex novio de Juan de Dios Pantoja, el influencer Alexander Ramírez, volvió a la escena pública tras publicar nuevos videos y fotografías en los que afirma haber tenido un amorío con el creador de contenido alrededor de 2016.

La reaparición coincide con una serie de conflictos familiares y denuncias públicas que involucran a Pantoja y que han provocado una funa nacional en México, impulsada por usuarios en redes sociales y figuras allegadas a la familia Loaiza.

El regreso de Ramírez a la conversación digital ocurre al mismo tiempo que las acusaciones de Steff Loaiza, cuñada de Pantoja, sobre manipulación y control en la relación entre Juan de Dios y su hermana Kimberly Loaiza. Steff señaló en sus redes sociales que Pantoja mantiene aislada a su hermana del núcleo familiar y condiciona el acceso de los abuelos a sus nietos. Estas declaraciones provocaron una oleada de comentarios y reacciones en plataformas como Instagram y TikTok.

Videos, fotos y nuevas declaraciones de Alexander Ramírez

A través de su cuenta de Instagram, Alexander Ramírez difundió videos y fotografías del periodo en que, según su versión, mantuvo una relación sentimental con Juan de Dios Pantoja. En los materiales, ambos aparecen juntos bailando y saliendo de fiesta. El propio Ramírez asegura que esos momentos corresponden a una etapa cercana a 2016.

Las publicaciones reavivaron el debate sobre la orientación sexual de Pantoja, quien nunca ha confirmado públicamente la relación. Los seguidores del influencer viralizaron los nuevos videos y también recordaron un video anterior que circuló en TikTok, en el que se recopilaron imágenes de ambos y se incluyó una frase: “Nunca perdonaré que por culpa de Kim, esta hermosa pareja se separó”.

La relación entre Pantoja y Ramírez no surge como un rumor reciente. En entrevistas previas en YouTube, Ramírez relató que sostuvo una relación con el creador de contenido durante ocho meses. Contó que la ruptura se debió a diferencias personales y que buscó retomar el vínculo en varias ocasiones. Pese a la insistencia de Ramírez, Pantoja nunca reconoció públicamente la relación.

La viralización de este material generó nuevas especulaciones y reacciones divididas entre quienes defienden a Pantoja y quienes consideran que el contenido aporta pruebas a los rumores que han circulado durante años.

La crisis pública para Juan de Dios Pantoja

Las revelaciones de Ramírez se producen en medio de una crisis pública para Juan de Dios Pantoja. Por un lado, su cuñada Steff Loaiza lo acusa de impedir que Kimberly apoye económicamente a su madre, quien se encuentra hospitalizada. La donación realizada por la cantante Kenia Os para costear los gastos médicos de la madre de Kimberly intensificó el conflicto. En redes sociales, Pantoja expresó su molestia por este apoyo externo y criticó abiertamente la intervención de Kenia Os.

El creador de contenido también enfrenta cuestionamientos por la situación de su hermano César Pantoja, a quien se acusa de fraude y engaños. Juan de Dios declaró públicamente que “desaparecería” tras los señalamientos, pero después aclaró que no respalda las acciones por las que se investiga a César.

Antecedentes de la presunta relación entre Juan de Dios Pantoja y Alexander Ramírez

La relación entre Pantoja y Ramírez no surge como un rumor reciente. En entrevistas previas en YouTube, Ramírez relató que sostuvo una relación con el creador de contenido durante ocho meses. Contó que la ruptura se debió a diferencias personales y que buscó retomar el vínculo en varias ocasiones. Pese a la insistencia de Ramírez, Pantoja nunca reconoció públicamente la relación.

Antecedentes de la presunta relación entre Juan de Dios Pantoja y Alexander Ramírez (RS)

La publicación de nuevos videos y fotografías refuerza la versión de Ramírez y vuelve a situar en el centro del debate la vida privada de Juan de Dios Pantoja, en un momento de alta tensión mediática y familiar.