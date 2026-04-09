A Brasil, Guatemala y Uruguay: Roberto Velasco realiza sus primeras llamadas como titular de la SRE

Roberto Velasco, nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, sostuvo un diálogo diplomático con sus homólogos de Brasil, Guatemala y Uruguay. (Presidencia)

Roberto Velasco, recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo este miércoles 8 de abril sus primeras llamadas de trabajo con los titulares de Brasil, Guatemala y Uruguay, para fortalecer los lazos bilaterales y coordinar próximas reuniones entre mandatarios, informó la SRE en mensajes publicados hoy en su cuenta oficial de X.

Durante la conversación con Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ambos funcionarios acuerdan que la siguiente reunión presencial será en el país sudafricano, como preparación al encuentro entre los presidentes de ambas naciones.

“La excelente relación y los fuertes lazos” entre México y Brasil se mencionan como ejes de la conversación. Además, destacan el vínculo que representa la afición común por el futbol y la convivencia durante los mundiales. Esta fue la primera llamada de Velasco como titular de la SRE.

Conversaciones de Velasco con representantes de Guatemala y Uruguay

Carlos Ramiro Martínez y Roberto Velasco reafirman la importancia de los lazos históricos y los intereses comunes entre México y Guatemala. (redes de Roberto Velasco)

Más adelante, el secretario Velasco dialogó con Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, con quien reitera “los lazos históricos y los intereses comunes” entre los dos países.

SRE indica que la comunicación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo se describe como “sólida y cercana”. Guatemala es calificado como un socio estratégico para México, tanto por la frontera compartida como por la agenda de cooperación que beneficia a ambas naciones.

En otra llamada, el canciller mexicano conversó con Mario Lubetkin, titular de Relaciones Exteriores de Uruguay. La SRE subraya el respaldo de México a la presidencia uruguaya en la CELAC y resalta “la cercanía que distingue la relación bilateral”. Ambos funcionarios coinciden en que entre México y Uruguay existe más que diplomacia, “sino una genuina amistad”, de acuerdo con lo difundido por el organismo.

Ronald Johnson felicitó el nombramiento de Roberto Velasco como titular de la SRE

El embajador de Estados Unidos en México felicita a Roberto Velasco y destaca la continuidad de la cooperación bilateral. (Captura de pantalla)

Roberto Velasco asumió este 8 de abril formalmente la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras ser ratificado por el Senado.

La noticia se consolida cuando Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, utiliza su cuenta en la red social X para enviar una felicitación y destacar la continuidad de la cooperación bilateral:

“Felicito al secretario Roberto Velasco. Le deseo el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó Johnson en X

La colaboración entre ambos países, enfatiza el representante estadounidense, mantiene como prioridades la frontera, la seguridad y el combate al tráfico de drogas sintéticas. Desde junio de 2020, Velasco dirige la agenda con Norteamérica como subsecretario, gestionando foros bilaterales sobre movilidad, economía, seguridad y recursos hídricos.

En marzo, Velasco obtuvo el nombramiento de Académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional, al presentar su tesis sobre la soberanía y la integración económica entre México y Estados Unidos. En ese acto, remarcó: “México redobla sus esfuerzos diplomáticos y privilegia la vía de la cooperación enraizada en nuestros principios”.

El nuevo canciller cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.