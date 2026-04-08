México

Critican a marca de ropa europea tras lanzar colección del Mundial México 86 con errores

Fanáticos del futbol mexicano lograron notar varias inconsistencias en los diseños alegando falta de interés por el torneo que se jugó en nuestro país

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México 86' es el mejor logo de la historia de los mundiales, según la FIFA (Foto: @FIFAWorldCup)
México 86' es el mejor logo de la historia de los mundiales, según la FIFA (Foto: @FIFAWorldCup)

La emoción por la próxima Copa del Mundo 2026 está en aumento, y varias marcas ya aprovechan la ocasión para lanzar artículos alusivos a ediciones pasadas del torneo organizado por la FIFA. Entre estas iniciativas, destaca el reciente lanzamiento de una serie de playeras por parte de una famosa marca española de ropa, la cual ha sido objeto de críticas en redes sociales por los errores que aparecen en uno de sus modelos conmemorativos de México 86.

La playera especial dedicada al Mundial de 1986 de Zara presenta dos errores importantes: incluye la fecha del partido final del Mundial de 1970 y señala erróneamente que 1986 fue la novena edición, cuando en realidad fue la decimotercera. Estos fallos han provocado reacciones de aficionados y usuarios, quienes han señalado la falta de precisión en el diseño.

Pelotas de los Mundiales
Las fechas no coincidían con lo que sucedió en realidad.

Fallas en la playera conmemorativa de México 86

Uno de los errores más visibles corresponde a la fecha impresa junto a la imagen principal. Aunque la intención era recordar la final del Mundial México 1986, la prenda trae la fecha del partido decisivo de 1970: 21 de junio, en vez de la fecha correcta, que es el 29 de junio. Este deslíz aparece como uno de los puntos más señalados por quienes han revisado el producto.

Además, la prenda presenta una equivocación adicional: indica que el Mundial de 1986 fue la “novena edición” del torneo, cuando ese campeonato corresponde a la decimotercera entrega. En realidad, la novena edición fue la de México 1970, lo que evidencia una confusión en la producción de la mercancía.

El modelo fue hecho únicamente para niños, pero fue muy evidente el error.
El modelo fue hecho únicamente para niños, pero fue muy evidente el error. (Zara)

Detalles en la colección de prendas

La colección lanzada por la marca española incluye artículos alusivos a cuatro ediciones de la Copa del Mundo: España 1982, México 1986, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Entre todos, la pieza dedicada al Mundial organizado en México destaca debido a la imagen de la mascota Pique. Sin embargo, los errores históricos detectados han desatado preguntas sobre la revisión y control de calidad en los procesos de diseño.

La lista de fallas en la playera que hace referencia a México 86 es la siguiente:

  • Se imprime la fecha del partido final del Mundial 1970, en vez de la verdadera fecha de la final de 1986.
  • Se le asigna erróneamente el carácter de “novena edición”, a pesar de que el Mundial de 1986 fue la decimotercera edición.
  • Existen confusiones entre los datos de diferentes torneos organizados por la FIFA.

La marca busca acercar a la niñez a los mundiales de cara a la copa que se disputará en nuestro país.
La marca busca acercar a la niñez a los mundiales de cara a la copa que se disputará en nuestro país. (Zara)

La viralización de los errores en la playera ocurre en un momento de alta expectativa rumbo al Mundial 2026, que tendrá sedes compartidas en México, Estados Unidos y Canadá. Marcas y tiendas han comenzado a ofertar productos de ediciones anteriores, aunque los desaciertos vistos en la mercancía española han puesto sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de las empresas al citar datos históricos.

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