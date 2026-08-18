Marina revela detalles del accidente que dejó cuatro marinos muertos en Tamaulipas

Marina investiga causas del accidente que dejó cuatro marinos muertos. Crédito: Marina

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La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este martes el fallecimiento de cuatro elementos navales tras un accidente ocurrido en las inmediaciones del muelle de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

La institución lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a las familias de los marinos, de acuerdo con el comunicado emitido por el Sector Naval de La Pesca, los elementos se encontraban fuera de sus actividades laborales cuando ocurrió el percance.

El vehículo particular en el que viajaban cayó al río ubicado en las inmediaciones del muelle, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes.

Accidente en La Pesca deja cuatro marinos muertos

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este martes 18 de agosto. Tras el reporte, autoridades locales acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

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Comunicado Oficial.

La Secretaría de Marina informó que personal de buzos de la institución se trasladó hasta el lugar para colaborar con las autoridades locales en la recuperación de los cuerpos.

La dependencia no proporcionó detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer al río. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de los cuatro elementos navales fallecidos.

Los primeros reportes ubicaron el percance cerca de un lugar conocido como La Draga, en uno de los accesos principales a la comunidad de La Pesca. La zona fue atendida por corporaciones y cuerpos de emergencia que participaron en las acciones posteriores al accidente.

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Marina inicia investigaciones para esclarecer el accidente

Tras confirmar la muerte de los cuatro elementos, la Semar señaló que las autoridades competentes realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas y circunstancias del accidente.

Marina investiga causas del accidente que dejó cuatro marinos muertos. Semar

La institución precisó que estos trabajos permitirán establecer qué ocurrió antes de que el vehículo particular terminara dentro del río. Por ahora, no se ha establecido públicamente si existió algún factor específico que provocara la pérdida de control del automóvil.

La investigación permanece abierta, por lo que cualquier información adicional sobre el accidente dependerá de los resultados de los peritajes realizados en el lugar.

Entre los datos confirmados por la Secretaría de Marina se encuentran:

Cuatro elementos navales perdieron la vida.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del muelle de La Pesca .

El hecho se registró en Soto la Marina, Tamaulipas .

Los marinos se encontraban fuera de sus actividades laborales .

El vehículo particular en el que viajaban cayó al río .

Personal de buzos de la Semar apoyó en la recuperación de los cuerpos .

Las autoridades investigan las causas y circunstancias del percance.

Américo Villarreal lamenta muerte de cuatro elementos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

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Comunicado.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal lamentó la pérdida y envió un mensaje de apoyo a las familias, quienes enfrentan el fallecimiento de los cuatro integrantes de la institución naval.

Villarreal manifestó sus condolencias y deseó fortaleza a los familiares ante lo ocurrido en la comunidad de La Pesca.

La confirmación del gobernador se produjo mientras autoridades estatales y federales participaban en las labores relacionadas con el accidente y la recuperación de los cuerpos.

Semar expresa condolencias a familias de los marinos

La Secretaría de Marina expresó su pesar por el fallecimiento de los cuatro elementos y manifestó su solidaridad con sus familias.

En su comunicado, la institución señaló que comparte el dolor provocado por la pérdida y calificó a los cuatro fallecidos como hermanos marinos.

Semar lamenta muerte de cuatro marinos y acompaña a sus familias. Foto: SeMar

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También informó que realizará las gestiones correspondientes en materia de bienestar social para brindar apoyo a las familias afectadas.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo cayera al río en las inmediaciones del muelle de La Pesca.

Mientras avanzan los peritajes, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a los familiares y compañeros de los cuatro elementos fallecidos y manifestó su solidaridad ante la pérdida registrada este martes en Tamaulipas.

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La institución concluyó su mensaje con los valores que, de acuerdo con su comunicado, distinguen a quienes forman parte de sus filas: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.