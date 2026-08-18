El error de limpieza que atrae nidos de cucarachas sin que te des cuenta

Cucarachas escondidas detrás de un refrigerador (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En muchos hogares, la rutina de limpieza suele enfocarse en las superficies visibles, pero pocos prestan atención a los electrodomésticos.

Y aunque parece pequeño, este error de limpieza puede favorecer la acumulación de restos de comida en aparatos como el microondas, la tostadora o debajo del refrigerador.

Este descuido, común y muchas veces inadvertido, puede convertir la cocina en un punto de atracción para cucarachas y facilitar la formación de nidos en el hogar.

Es por eso que aquí te decimos cómo lavar de forma correcta estos electrodomésticos para prevenir este problema en el hogar.

Una cucaracha adulta de color marrón se desplaza sobre un suelo de cocina con restos de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permitir que se acumulen residuos de comida en electrodomésticos es un error de limpieza que puede atraer cucarachas

Permitir que se acumulen residuos de comida en electrodomésticos como el microondas, la tostadora o debajo del refrigerador es un error de limpieza porque estos restos funcionan como fuente constante de alimento para las cucarachas.

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Y es que estos insectos buscan lugares cálidos, húmedos y con fácil acceso a comida y existen electrodomésticos que pueden cumplir esta condición de manera ideal.

Los electrodomésticos cumplen con estas condiciones debido a lo siguinete:

Calor: Aparatos como el refrigerador y la tostadora generan calor, lo cual atrae a las cucarachas, que buscan ambientes cálidos para refugiarse y reproducirse.

Alimento: Las migajas, grasa o restos de comida que quedan en estos aparatos o en sus alrededores pueden pasar desapercibidos, pero son suficientes para sostener una colonia de cucarachas.

Refugio: Los espacios debajo o detrás de los electrodomésticos suelen ser oscuros y de difícil acceso, lo que permite que las cucarachas se escondan, formen nidos y se reproduzcan sin ser molestadas.

Por eso, la limpieza superficial no es suficiente. Es necesario mover y limpiar detrás y debajo de los electrodomésticos, así como revisar regularmente el interior de aparatos como la tostadora o el microondas, para evitar que los residuos acumulados se conviertan en un imán para las cucarachas.

Electrodomésticos donde más se esconden las cucarachas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar de manera correcta electrodomésticos como el microondas, la tostadora o debajo del refrigerador para evitar que se acumulen restos de comida

Para evitar que se acumulen restos de comida y reducir el riesgo de atraer cucarachas, es importante limpiar a fondo y de manera regular los electrodomésticos. Aquí tienes recomendaciones prácticas para cada caso:

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Microondas

Interior: Limpia el interior con un trapo húmedo y una mezcla de agua caliente con un poco de vinagre o bicarbonato de sodio. Si hay manchas difíciles, calienta una taza de agua con jugo de limón durante dos minutos para aflojar la suciedad y luego limpia con facilidad.

Plato giratorio: Retira el plato y lávalo con agua y jabón.

Puerta y bordes: No olvides limpiar los bordes de la puerta y las ranuras donde pueden quedarse restos de comida.

Tostadora

Desconecta antes de limpiar: Siempre retira el enchufe.

Sacude las migajas: Voltea la tostadora y sacude suavemente para que salgan las migajas. La mayoría tiene una bandeja removible, límpiala con agua y jabón.

Interior: Usa un pincel o brocha pequeña para eliminar residuos dentro, nunca uses agua directamente en el interior.

Exterior: Limpia con un trapo húmedo y seca bien antes de volver a usar.

Debajo y detrás del refrigerador

Desconecta el refrigerador si vas a moverlo.

Barre y aspira: Quita el polvo y residuos con escoba y recogedor, luego pasa la aspiradora para eliminar migajas o restos más pequeños.

Trapea: Pasa un trapo húmedo con agua y un poco de detergente para quitar grasa o suciedad pegada.

Revisa la charola de desagüe: Algunos refrigeradores tienen una charola donde se acumula agua; límpiala periódicamente para evitar humedad.

Una infografía detalla los pasos para limpiar microondas, tostadoras y refrigeradores para prevenir residuos de comida y plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos generales

Haz estas limpiezas al menos una vez al mes o cada vez que notes acumulación de residuos.

Revisa las instrucciones del fabricante para no dañar los aparatos.

Mantén el área general de la cocina limpia y seca.

Una rutina constante de limpieza hace más difícil que las cucarachas encuentren alimento y refugio en tu casa.