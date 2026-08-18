Roberto Velasco y canciller de Guatemala revisan agenda de seguridad y migración

Los funcionarios revisaron temas de seguridad, migración, frontera, energía y cooperación ambiental entre México y Guatemala.

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este martes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con quien sostuvo una reunión bilateral para revisar asuntos de interés común y avanzar en la organización de la próxima reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala.

El encuentro tuvo como eje el fortalecimiento de la relación entre ambos países y la definición de una agenda conjunta rumbo a 2027.

Velasco destacó que el diálogo forma parte del entendimiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.

Roberto Velasco destaca vínculos históricos entre México y Guatemala.

El funcionario mexicano subrayó los vínculos históricos y culturales entre ambas naciones, al señalar que comparten raíces mayas y que la frontera representa un punto de conexión más que de separación.

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Seguridad y migración, prioridades para México y Guatemala

Durante la reunión, Velasco y Martínez abordaron temas relacionados con seguridad, asuntos fronterizos, relaciones económicas, migración y energía. Los funcionarios también coincidieron en la importancia de mantener mecanismos de cooperación para atender los desafíos que comparten ambos países.

Entre los principales puntos revisados estuvieron:

Seguridad y vigilancia en la frontera común .

Atención a la movilidad humana y protección de las personas migrantes .

Fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales.

Conectividad e infraestructura en la zona fronteriza.

Cooperación energética y ambiental.

Roberto Velasco destaca nueva agenda bilateral entre México y Guatemala.

La agenda adquiere especial relevancia debido a que México y Guatemala comparten una frontera terrestre de casi 958 kilómetros, que se extiende por Chiapas, Tabasco y Campeche.

Uno de los principales puntos de conexión es el río Suchiate, donde se encuentran cruces como Ciudad Hidalgo, en México, y Tecún Umán, en Guatemala.

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Comisión Binacional México-Guatemala prepara nueva reunión plenaria

Otro de los asuntos centrales fue la planeación de la próxima reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala, mecanismo creado en 1986 para impulsar el diálogo político, la cooperación y la coordinación entre los dos gobiernos.

La comisión comenzó sus sesiones en 1987 y reúne periódicamente a dependencias de ambos países mediante reuniones plenarias, subcomisiones y grupos de trabajo especializados.

México y Guatemala preparan nueva reunión de la Comisión Binacional.

Su objetivo es dar seguimiento a proyectos y retos compartidos, particularmente en la zona fronteriza.

De cara a 2027, México y Guatemala acordaron establecer un plan binacional que marque las prioridades de su relación en materia de seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación.

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Selva Maya y cooperación ambiental entre ambos países

La protección ambiental también formó parte de las conversaciones. Ambos funcionarios resaltaron la importancia del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, iniciativa que involucra a México, Guatemala y Belice y que busca reforzar la coordinación para conservar los ecosistemas de la región.

La cooperación ambiental entre México y Guatemala también contempla acciones frente a incendios forestales, mediante mecanismos de asistencia y coordinación entre instituciones de ambos países.

México, Guatemala y Belice fortalecen cooperación para proteger la Selva Maya. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

En materia de seguridad, las autoridades mantienen acciones coordinadas de vigilancia en distintos puntos de la frontera, ante desafíos relacionados con actividades delictivas transnacionales y el tránsito de personas.

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México y Guatemala buscan ampliar cooperación en 2027

La relación bilateral también incluye asuntos comerciales y laborales, como la facilitación del intercambio de mercancías, la modernización de instalaciones aduaneras y la protección de trabajadores agrícolas temporales.

La agenda binacional contempla además proyectos de conectividad y desarrollo regional, así como mecanismos para facilitar cruces fronterizos y fortalecer la infraestructura.

Al finalizar la reunión, Velasco y Martínez refrendaron la importancia de mantener el diálogo entre sus gobiernos para avanzar en una agenda común.

México y Guatemala amplían cooperación y trazan agenda conjunta rumbo a 2027.

El canciller mexicano también recorrió junto a su homólogo guatemalteco una exposición del artista Carlos Mérida, como parte del encuentro dedicado a destacar los vínculos culturales compartidos.

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Con la planeación de la agenda para 2027, ambos gobiernos supuestamente buscan dar continuidad a la cooperación bilateral y establecer prioridades conjuntas en seguridad, migración, desarrollo, conectividad y protección ambiental.