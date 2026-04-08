Por qué se cobra anualidad a mi tarjeta de crédito

El cobro de la comisión por administración en tarjetas de crédito es una obligación anual para los titulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comisiones anuales en tarjetas de crédito constituyen un pago obligatorio que se impone a los titulares por parte de las instituciones financieras emisoras. Este cobro aparece desde el primer estado de cuenta tras la activación y se repite cada año en la misma fecha, sin importar si se ha realizado algún consumo.

Los bancos establecen la anualidad como una comisión que garantiza el acceso permanente a la línea de crédito, junto con la administración y servicios relacionados a la tarjeta.

Esta cuota anual resulta obligatoria únicamente por disponer del crédito y su pago es indispensable aunque no se dé uso real a la tarjeta durante ese periodo, destacaron las fuentes consultadas.

El cargo de anualidad, recientemente denominado “comisión por administración” por disposición del Banco de México, puede variar de nombre según la entidad, pero representa la misma obligación.

Se trata de un pago por “el servicio que presta” la institución emisora, función que es independiente del uso efectivo de la tarjeta en el ciclo correspondiente.

Nuevo nombre de la anualidad y sus equivalencias

El Banco de México estableció que la denominada “anualidad” en las tarjetas de crédito se registre ahora como “comisión por administración” en los estados de cuenta y contratos. Aunque algunas instituciones pueden usar expresiones como “tarifa de servicio” o “cuota anual”, la disposición oficial define la nomenclatura precisa. Es importante señalar que el cambio de nombre no modifica el concepto ni la obligatoriedad del pago.

Cómo se cobra la anualidad y opciones sin este cargo

Algunas instituciones ofrecen tarjetas de crédito sin cobro de anualidad, pero pueden aplicar otras comisiones (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El monto de la anualidad, o “comisión por administración”, depende del tipo de tarjeta y las condiciones pactadas con la entidad emisora. Los bancos ajustan los importes según la categoría del producto, como tarjetas clásicas o preferentes. El cargo se refleja en el primer estado de cuenta después de activar la tarjeta, repitiéndose automáticamente cada doce meses. El cliente dispone de 20 días tras el corte para realizar el pago.

Algunas instituciones ofrecen tarjetas de crédito sin anualidad, aunque pueden incluir otras comisiones u obligaciones. Se recomienda comparar opciones mediante el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, que permite consultar las condiciones de los diferentes productos.

Consecuencias de no pagar la anualidad

El retraso en el pago de la anualidad implica consecuencias relevantes para el usuario. Si el cargo no se liquida dentro del plazo de 20 días, la entidad financiera puede bloquear o cancelar la línea de crédito. Esto también puede afectar negativamente el historial crediticio y limitar el acceso a futuros créditos. Cumplir con este pago es clave para conservar los servicios asociados a la tarjeta y evitar sanciones.

Comprender el propósito y las condiciones de la anualidad de tarjeta de crédito resulta esencial para gestionar de manera responsable la relación con las instituciones financieras y aprovechar de forma eficiente los beneficios que ofrece cada producto.