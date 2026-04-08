México

Mujer frustra intento de robo mientras tomaba el sol en Cozumel: queda grabado

El ladrón, sorprendido por la resistencia de la víctima, huyó rápidamente, uniéndose a su cómplice que lo esperaba en una motocicleta

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Una joven turista estuvo a punto de ser víctima de un intento de robo a plena luz del día en una popular playa de Cozumel, Quintana Roo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Una joven turista estuvo a punto de ser víctima de un intento de robo a plena luz del día en una popular playa de Cozumel, Quintana Roo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una joven turista que disfrutaba de un día soleado en una de las playas más populares de Cozumel, Quintana Roo, estuvo a escasos segundos de convertirse en víctima de un intento de robo a plena luz del día. El incidente, que ocurrió mientras la joven grababa un video en su celular, se hizo viral rápidamente en redes sociales y ha generado preocupación sobre la seguridad en zonas turísticas del país.

El suceso, que tuvo lugar alrededor del mediodía, muestra cómo la joven se encontraba descansando sobre una manta, tomando el sol mientras grababa un video de sí misma. En el material, se observa cómo un hombre se acerca sigilosamente por detrás, con la intención de robar el celular que estaba en manos de la turista. El ladrón, aparentemente confiado, intenta tomar el dispositivo móvil sin que la joven se dé cuenta, pero la rapidez de su reacción cambió por completo el curso de los hechos.

Al percatarse del movimiento sospechoso, la joven reaccionó de inmediato. Con agilidad, se levantó, corrió hacia el ladrón y forcejeó brevemente con él para evitar que el robo se concretara. Las imágenes del video muestran cómo la joven, lejos de ser una víctima fácil, logró frustrar el intento del delincuente con destreza y valentía.

El asaltante, sorprendido por la resistencia de la joven y al darse cuenta de que había sido grabado, decidió desistir rápidamente de su intento de robo. El ladrón huyó rápidamente, hasta alcanzar a su cómplice, quien lo esperaba a bordo de una motocicleta. Juntos, emprendieron la huida, siendo capturados en el video grabado por la propia víctima, que alcanzó a registrar el momento exacto en que escaparon.

Este incidente subraya una vez más la importancia de estar alerta incluso en zonas turísticas concurridas, donde los visitantes pueden ser blanco fácil de robos oportunistas. La joven, cuyo video se volvió viral, demostró que la vigilancia y la prudencia en lugares públicos son claves para evitar ser víctima de delitos.

La joven reaccionó rápidamente, forcejeando con el asaltante y frustrando el robo antes de que pudiera consumarse. (Captura de pantalla)
La joven reaccionó rápidamente, forcejeando con el asaltante y frustrando el robo antes de que pudiera consumarse. (Captura de pantalla)

El hecho ha generado indignación en la comunidad local, quienes aseguran que este tipo de delitos son cada vez más comunes en la isla, aprovechando momentos de distracción de turistas y locales. Algunos habitantes aseguran que este individuo podría estar relacionado con otros robos similares ocurridos en las últimas semanas, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en esta popular zona turística.

Afortunadamente, la turista logró evitar el robo, pero este suceso pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las playas y otros puntos turísticos de Cozumel, para prevenir futuros incidentes. Mientras tanto, la grabación del intento de robo continúa siendo compartida en redes sociales, siendo un recordatorio de que, incluso en lugares tan paradisiacos como Cozumel, los turistas deben estar siempre atentos a su entorno.

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