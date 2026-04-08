Los cuatro mexicanos que aumentaron su fortuna y destacan en el ranking mundial de millonarios

Carlos Slim y Germán Larrea Mota se encuentran dentro del listado de las personas más ricas del mundo. ( Infobae - Itzallana)

El crecimiento patrimonial de los principales millonarios mexicanos ha quedado reflejado en la nueva actualización del ranking mundial de Forbes. Cuatro empresarios y sus familias sobresalen este año, no solo por la magnitud de sus fortunas, sino por el ritmo de aumento en distintos sectores clave de la economía.

Las trayectorias de estos empresarios reflejan cómo la diversificación, la adaptación a los mercados internacionales y la correcta toma de decisiones estratégicas han sido claves para el crecimiento de sus fortunas. Tanto la minería como las telecomunicaciones y las inversiones en alimentos y bebidas han mostrado ser sectores resilientes y con capacidad de generar utilidades excepcionales en contextos globales cambiantes.

El listado actual revela que los cuatro principales millonarios mexicanos no solo conservaron su lugar en el ranking global, sino que lograron ampliar la brecha respecto a años anteriores, marcando cifras inéditas en la historia reciente de la riqueza nacional.

Los 4 magnates mexicanos: todos aumentaron sus fortunas

Carlos Slim Helu, otra vez a la cabeza de los mexicanos más ricos del mundo (YouTube: @Oso Trava)

El patrimonio de Carlos Slim Helú y su familia se consolidó por encima de los USD 125.000 millones, tras un año en el que sus empresas vivieron resultados dispares. Mientras Grupo Carso registró una reducción de utilidades del 44,5%, América Móvil reportó un salto de 261,6% en sus ganancias, superando los 82.800 millones de pesos. Este contraste muestra la relevancia del sector de telecomunicaciones en la recuperación financiera del magnate.

Germán Larrea aumentó su fortuna en 2026 (IA)

En el caso de Germán Larrea Mota Velasco y su familia, la fortuna experimentó el mayor avance porcentual entre los miembros de la lista, ubicándose en USD 67.100 millones. Grupo México, la compañía minera que encabeza, elevó sus utilidades un 20%, alcanzando los 4.657 millones de USD. El resultado estuvo impulsado por el incremento de más del 30% en el precio internacional del cobre y los bajos costos de extracción, elementos que fortalecieron el desempeño del grupo minero durante el año pasado.

Carlos Slim, Germán Larrea y Baillères los hombres más ricos de México. Foto: Facebook/Valentino Anaya Tagle

El tercer lugar lo ocupa Alejandro Baillères Gual y su familia, quienes duplicaron su fortuna hasta los USD 19.500 millones. El buen desempeño de las operaciones mineras de Grupo BAL —en especial Industrias Peñoles y Minera Fresnillo— fue determinante, gracias a los aumentos del 65% en el precio del oro y del 143% en la plata, cifras que no se observaban desde hace más de cuatro décadas.

María Asunción Aramburuzabala Larregui, considerada la mujer más rica de México, ha consolidado su fortuna a través de una exitosa combinación de herencia y habilidades empresariales

Por su parte, María Asunción Aramburuzabala consolidó su posición como la mujer más rica de México con un patrimonio de USD 9.300 millones. A más de tres décadas de asumir el control de Grupo Modelo, Aramburuzabala prepara el relevo generacional en sus negocios, con la intención de evitar los sobresaltos que experimentó al asumir la dirección de la cervecera, vendida en 2012 por USD 20.000 millones.