México

María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, revela su mayor arrepentimiento... y no fue en los negocios

María Asunción Aramburuzabala, considerada la mujer más acaudalada de México, compartió en una conferencia que uno de sus mayores arrepentimientos fue haberse casado a los 18 años, antes de terminar la preparatoria

Por Miguel Flores

Guardar
María Asunción Aramburuzabala, presidenta de
María Asunción Aramburuzabala, presidenta de Tresalia Capital, compartió una reflexión sobre su juventud. Foto: Cuartoscuro

María Asunción Aramburuzabala, presidenta de Tresalia Capital y Abilia, es reconocida como una de las empresarias más influyentes de México y la mujer más acaudalada del país, de acuerdo con estimaciones de Forbes. Heredera del histórico Grupo Modelo, la ejecutiva ha tomado importantes decisiones en su carrera empresarial y personal. Sin embargo, en una entrevista compartió cuál es una de las elecciones de juventud de las que se arrepiente.

Durante una conversación con el inversionista y creador de contenido Oswaldo “Oso” Trava, Aramburuzabala reflexionó sobre el significado del arrepentimiento y reveló que casarse a los 18 años, antes de concluir la preparatoria, es una de las decisiones que cambiaría si pudiera.

“No por mi exmarido, porque la verdad es un tipazo de primera y seguimos siendo buenos amigos, sino porque yo no estaba capacitada para casarme a los 18 años”, explicó.

La empresaria recordó que terminó el último año de preparatoria en el Colegio Alemán y después ingresó al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para estudiar Contaduría. Sin embargo, señaló que el matrimonio temprano limitó oportunidades académicas y personales:

La empresaria señaló que hubiera
La empresaria señaló que hubiera preferido retrasar su matrimonio para estudiar en el extranjero.

“Creo que hubiera sido mucho mejor no casarme tan joven, haberme ido a estudiar al extranjero, haber hecho mi maestría, haber conocido otras cosas”, comentó.

Aramburuzabala, quien estuvo casada por 20 años y es madre de dos hijos, destacó que su experiencia no la considera un fracaso, ya que mantuvo una relación positiva con su expareja. Aun así, subrayó que, en retrospectiva, preferiría haber retrasado esa decisión.

También compartió que su interés académico inicial era estudiar Ingeniería Química en la UNAM, pero el matrimonio hizo difícil concretar ese objetivo:

“A lo mejor pude haber estudiado en Estados Unidos, haber hecho mi maestría, pude haber encontrado otro camino”, añadió.

Hoy, Aramburuzabala es una de las figuras empresariales más destacadas del país, con inversiones estratégicas en sectores como bienes raíces, tecnología y finanzas, consolidándose como referente en el ámbito corporativo mexicano.

Temas Relacionados

María Asunción Aramburuzabalaarrepentimientomatrimoniomexico-noticias

Más Noticias

Arranca ‘Zapatón’ en el Edomex: estos son los alumnos que puedan ser beneficiados para el regreso a clases

Se espera hacer entrega de 62 mil pares de zapatos escolares

Arranca ‘Zapatón’ en el Edomex:

Cómo tener los labios más grandes, coloridos y con brillo de forma natural con estos ingredientes de cocina

Existen alternativas caseras que pueden aportar temporalmente volumen, pigmentación y luminosidad

Cómo tener los labios más

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

El expediente judicial detalla una compleja red de responsabilidades y la vigilancia de los órganos fiscalizadores en la administración pública local

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo

Locatarios exhortan a diputados a frenar iniciativa que afectaría economía de mercados públicos de la CDMX

Forman parte del tejido social, cultural y económico de la capital; no pueden competir ante los grandes mayoristas

Locatarios exhortan a diputados a

Mujeres trabajan más horas que los hombres en México: INEGI señala desigualdad en tareas no remuneradas y tiempo libre

El instituto indicó que la brecha de género en el uso del tiempo se acentúa en comunidades indígenas y zonas rurales

Mujeres trabajan más horas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

Golpe duro al despojo y extorsiones en Edomex: procesan a cinco miembros de AMOS y USON detenidos al oriente

Tras maltrato físico y detalles de la emboscada, el Mayo Zambada exigió que se revelara la verdad de su histórica captura

Con pala y camiseta de madre buscadora: Ceci Flores se presenta entre los 300 líderes más influyentes de México

EEUU sanciona a empresas chinas por “facilitar” tráfico de opioides sintéticos tras incautación millonaria al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro estrenará Frankenstein

Guillermo del Toro estrenará Frankenstein en el FICM 2025 previo a su estreno en cines y Netflix

Natalia Jiménez le aconseja a Cazzu replicar acciones que la tienen a un paso de obtener custodia de su hija

Thelma Madrigal reaparece en televisión con Regalo de amor tras casi 10 años fuera de las pantallas | Entrevista

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Trágico mensaje de Marian Izaguirre antes de su desaparición se viraliza mientras Fiscalía de Michoacán investiga a contrarreloj

DEPORTES

NFL México 2025: conoce cuáles

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México