México

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Hace unos días el artista anunció el cierre de su ciclo para enfocarse en nuevos proyectos personales y musicales

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Mark Lee anunció su salida del grupo de K-Pop NCT luego de 10 años
(Instagram/@onyourm__ark)

La salida de Mark Lee de NCT y de la agencia SM Entertainment movilizó a sus fans mexicanas, quienes enviaron camiones con mensajes de apoyo hasta la sede de la agencia en Corea del Sur.

La iniciativa buscó agradecer los diez años de carrera del artista y expresar respaldo luego de que se confirmara el cierre de su ciclo en el grupo.

El anuncio de Mark, realizado el pasado viernes (horario coreano) mediante una carta escrita a mano y publicada en Instagram, generó una respuesta inmediata tanto en redes sociales, donde inmediatamente se convirtió en tendencia en X, como en acciones presenciales coordinadas por fans.

Mensajes desde México para Mark Lee

Camiones de apoyo para Mark Lee de parte de NCTzens mexicanas. (X/@lovieloveshae)
Camiones de apoyo para Mark Lee de parte de NCTzens mexicanas. (X/@lovieloveshae)

En los camiones estacionados frente al edificio de la agencia, se leía: “¡Mark! 지금이야, let’s go 네 꿈을 take it higher – Mexican czennie” (¡Mark! Es ahora, vamos, lleva tus sueños más alto – Mexican czennie) y “You MARKed our hearts. Gracias – Mexican czennie” (Marcaste nuestros corazones. Gracias).

Las frases, en español, inglés y coreano, reflejaron el alcance internacional del fenómeno y el efecto directo de la música de Mark en las fans mexicanas.

La acción se documentó con fotografías que circularon en redes sociales, donde las organizadoras agradecieron el apoyo económico y logístico de quienes participaron. Los camiones circularon frente a la sede de SM Entertainment después del anuncio oficial, difundido el 3 de abril, y permanecieron visibles durante las horas posteriores.

Camiones de apoyo para Mark Lee de parte de NCTzens mexicanas. (X/@lovieloveshae)
Camiones de apoyo para Mark Lee de parte de NCTzens mexicanas. (X/@lovieloveshae)

El proyecto fue anunciado en plataformas como X, donde la cuenta @lovieloveshae agradeció la confianza y colaboración de los seguidores de NCT en México y pidió usar los hashtags #MARKedourhearts, #youMARKedmxczennie y #MARKamion. La convocatoria invitó a fans de cualquier país a compartir testimonios, fotos o videos sobre la huella de Mark Lee en sus vidas, adaptando el hashtag a la abreviatura correspondiente.

Las organizadoras enfatizaron: “Verlo materializado es algo que no hubiera sido posible sin ustedes. Gracias por todo el amor para Mark”.

La salida de Mark

El propio Mark Lee, en su carta de despedida, reconoció que la decisión “podría sentirse muy repentina para todos”. Explicó que su salida responde al deseo de explorar nuevos retos personales y musicales, y compartió que “desde mis días como aprendiz siempre soñé con viajar tocando música con una guitarra acústica y dedicarme a la escritura en inglés”.

Mark Lee anunció su salida del grupo de K-Pop NCT luego de 10 años
(Instagram/@onyourm__ark)

En otro fragmento, agradeció el respaldo de sus compañeros: “Cada uno de los integrantes, sin excepción, me dijo que me apoyaba. Sentiré que les debo algo por el resto de mi vida, y más que nada, estoy agradecido”.

El anuncio de la salida de Mark se produjo poco después de que concluyera la gira mundial de NCT Dream, con seis presentaciones en Seúl.

Mark debutó oficialmente el 9 de abril de 2016 y participó en las subunidades NCT U, NCT 127 y NCT Dream. En abril de 2025, lanzó su primer álbum solista, The Firstfruit, y declaró a The Hollywood Reporter: “Creo que este álbum me ayudó a encontrarme a mí mismo”.

Ten también se va de la agencia

Días después del anuncio de Mark, Ten también terminó su contrato con SM Entertainment. De acuerdo con la información difundida por el mismo cantante, Ten continuará participando en actividades de WayV y en proyectos vinculados a NCT, aunque ya sin el vínculo contractual con la agencia surcoreana.

TEN (Instagram: tenlee_1001)
TEN (Instagram: tenlee_1001)

El retiro de ambos generó incertidumbre entre los seguidores sobre el futuro de las subunidades de NCT.

Tras la partida de Mark, NCT 127 continuará con siete integrantes: Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo y Haechan. NCT Dream seguirá adelante con seis miembros: Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung. La agencia agradeció la trayectoria de ambos artistas y expresó su respaldo a sus nuevas etapas profesionales.

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