Es un hecho, Trolebús en Ixtapaluca avanza en la ampliación del servicio de la Línea 11 (X/ @STECDMX)

El gobierno del Estado de México junto con el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) empezaron los primeros trabajos de obra civil para la construcción del Trolebús Ixtapaluca, servicio que formará parte de la extensión de la operación de la Línea 11 del Trolebús Chalco - Santa Martha.

El arranque de las obras de ampliación del Trolebús a Ixtapaluca busca transformar el transporte público al oriente del Estado de México. Con una inversión de dos mil 50 millones y un plazo de construcción estimado en 18 meses, el proyecto pretende conectar de manera eficiente Santa Martha con Chalco y responder a reclamos de conectividad de más de una década, según información de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Fue a finales de 2025 cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmaron la realización del proyecto, pero fue hasta este mes de abril de 2026 que ya fueron notorios los avances.

El mapa aéreo ilustra el trazado del futuro puente del Trolebús Ixtapaluca sobre la autopista México-Puebla, con detalles técnicos de su construcción. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Así avanza la construcción del Trolebús de Ixtapaluca

La cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC, especializada en obras de movilidad y transporte, compartió a Infobae México imágenes de cómo han avanzado los primeros trabajos para el estudio de mecánica del suelo, los cuales ya empezaron en la autopista México - Puebla, vía principal por donde transitará el servicio del Trolebús de Ixtapaluca.

El tramo a construir contará con 11.3 kilómetros, de acuerdo con la ARTF, y se sumará a la infraestructura de movilidad ya existente. La ampliación prevé beneficiar directamente a habitantes de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, ya que reducirá tiempos de traslado y permitirá a miles de personas acceder a servicios de transporte público considerados más seguros y eficientes.

Equipos especializados trabajan en los estudios de suelo para la construcción del Trolebús de Ixtapaluca (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Se pretende que el proyecto parta desde Puente Rojo hacia Caseta Vieja para la conexión del servicio existente del Trolebús elevado de Chalco. La SICT detalló que el llamado “Proyecto Integral del Trolebús Ixtapaluca” incluirá la elaboración del proyecto ejecutivo y la integración de todas las disciplinas técnicas necesarias para garantizar su funcionamiento.

El trazo inicia en el entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Martha-Chalco y se despliega sobre la antigua Autopista México-Puebla, atravesando las avenidas Santa Bárbara y Hacienda Corralejo, hasta continuar por la Carretera Federal México-Puebla.

Estas son las estaciones oficiales del Trolebús Ixtapaluca

La SICT subrayó que el trazo del Trolebús Ixtapaluca contempla la construcción de 12 estaciones, entre ellas la terminal San Buenaventura. El diseño busca facilitar la integración y operación de rutas locales, así como la conexión directa con la Línea 11 del corredor Chalco-Santa Martha.

Se observan equipos en el camellón central de la autopista México-Puebla, indicando el progreso de la construcción del Trolebús Ixtapaluca. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Equipos de construcción operan en la autopista México-Puebla como parte del progreso del proyecto del Trolebús Ixtapaluca, con vehículos transitando en los carriles adyacentes. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Caseta Vieja

Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

ACOZAC

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura (Terminal)