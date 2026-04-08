México

Es un hecho, Trolebús en Ixtapaluca avanza en la ampliación del servicio de la Línea 11

Esta ruta beneficiará a los habitantes del Edomex y les permitirá conectarse con la operación del Trolebús Chalco - Santa Martha

Guardar
Trolebús Elevado Iztapalapa CDMX - 29 octubre
Es un hecho, Trolebús en Ixtapaluca avanza en la ampliación del servicio de la Línea 11 (X/ @STECDMX)

El gobierno del Estado de México junto con el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) empezaron los primeros trabajos de obra civil para la construcción del Trolebús Ixtapaluca, servicio que formará parte de la extensión de la operación de la Línea 11 del Trolebús Chalco - Santa Martha.

El arranque de las obras de ampliación del Trolebús a Ixtapaluca busca transformar el transporte público al oriente del Estado de México. Con una inversión de dos mil 50 millones y un plazo de construcción estimado en 18 meses, el proyecto pretende conectar de manera eficiente Santa Martha con Chalco y responder a reclamos de conectividad de más de una década, según información de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Fue a finales de 2025 cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmaron la realización del proyecto, pero fue hasta este mes de abril de 2026 que ya fueron notorios los avances.

Vista aérea de un mapa que muestra una ruta naranja de un puente sobre la autopista México-Puebla, rodeada de área urbana, con detalles técnicos y perfil de elevación
El mapa aéreo ilustra el trazado del futuro puente del Trolebús Ixtapaluca sobre la autopista México-Puebla, con detalles técnicos de su construcción. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Así avanza la construcción del Trolebús de Ixtapaluca

La cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC, especializada en obras de movilidad y transporte, compartió a Infobae México imágenes de cómo han avanzado los primeros trabajos para el estudio de mecánica del suelo, los cuales ya empezaron en la autopista México - Puebla, vía principal por donde transitará el servicio del Trolebús de Ixtapaluca.

El tramo a construir contará con 11.3 kilómetros, de acuerdo con la ARTF, y se sumará a la infraestructura de movilidad ya existente. La ampliación prevé beneficiar directamente a habitantes de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, ya que reducirá tiempos de traslado y permitirá a miles de personas acceder a servicios de transporte público considerados más seguros y eficientes.

Vista aérea de maquinaria de perforación, un camión y barreras de concreto en el carril de una autopista. Un trabajador se encuentra cerca del equipo
Equipos especializados trabajan en los estudios de suelo para la construcción del Trolebús de Ixtapaluca (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Se pretende que el proyecto parta desde Puente Rojo hacia Caseta Vieja para la conexión del servicio existente del Trolebús elevado de Chalco. La SICT detalló que el llamado “Proyecto Integral del Trolebús Ixtapaluca” incluirá la elaboración del proyecto ejecutivo y la integración de todas las disciplinas técnicas necesarias para garantizar su funcionamiento.

El trazo inicia en el entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Martha-Chalco y se despliega sobre la antigua Autopista México-Puebla, atravesando las avenidas Santa Bárbara y Hacienda Corralejo, hasta continuar por la Carretera Federal México-Puebla.

Estas son las estaciones oficiales del Trolebús Ixtapaluca

La SICT subrayó que el trazo del Trolebús Ixtapaluca contempla la construcción de 12 estaciones, entre ellas la terminal San Buenaventura. El diseño busca facilitar la integración y operación de rutas locales, así como la conexión directa con la Línea 11 del corredor Chalco-Santa Martha.

Equipo de perforación amarillo y rojo con un camión blanco y un trabajador en el camellón central de la autopista México-Puebla, con vehículos y una montaña al fondo
Se observan equipos en el camellón central de la autopista México-Puebla, indicando el progreso de la construcción del Trolebús Ixtapaluca. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)
Vista aérea de equipos de construcción amarillos y azules en el carril central de una autopista, con tráfico de vehículos y un puente verde al fondo
Equipos de construcción operan en la autopista México-Puebla como parte del progreso del proyecto del Trolebús Ixtapaluca, con vehículos transitando en los carriles adyacentes. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)
  • Caseta Vieja
  • Tlapacoya
  • UES Ixtapaluca
  • Hacienda Ojo de Agua
  • Santa Bárbara
  • Carretera Internacional
  • ACOZAC
  • Vigilantes
  • Ixtapaluca Centro
  • Cruz Roja
  • Camino a San Francisco
  • San Buenaventura (Terminal)

Temas Relacionados

Trolebús IxtapalucaEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Hijo de Julio Scherer Ibarra denuncia campaña de intrigas tras acusaciones desde la mañanera de Sheinbaum

La presidenta negó vínculos con el exfuncionario y reiteró que no hay influencia en contrataciones

Hijo de Julio Scherer Ibarra denuncia campaña de intrigas tras acusaciones desde la mañanera de Sheinbaum

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 7 de abril

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 7 de abril

Mario Delgado y Tatiana Clouthier buscan brindar educación a mexicanos fuera del país

La reunión entre ambas autoridades se orienta a implementar medidas conjuntas que mejoren las oportunidades académicas en el exterior

Mario Delgado y Tatiana Clouthier buscan brindar educación a mexicanos fuera del país

Así estará el Clima en CDMX y Estado de México para este miércoles 8 de abril

Autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura

Así estará el Clima en CDMX y Estado de México para este miércoles 8 de abril

Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup

Los juveniles buscarán continuar su proyección internacional y establecerse en un histórico club en el que Hugo Sánchez militó

Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el mexicano ligado al Cártel de Sinaloa detenido en Costa Rica

Quién es el mexicano ligado al Cártel de Sinaloa detenido en Costa Rica

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Defensa envía 500 elementos para reforzar la seguridad en tres municipios de Chihuahua

Procesan a “El Nicho”, líder de Los Alemanes que asesinó a un policía judicial y lesionó a otro en San Luis Potosí

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

ENTRETENIMIENTO

¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

Young Miko ‘Late Checkout Tour’ en México: todas las fechas, sedes, zonas y precios de boletos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 7 de marzo

Joanna Vega-Biestro aplaude el gesto de Kenia Os con la mamá de Kim Loaiza pese a polémica

El Malilla desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

DEPORTES

Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup

Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona