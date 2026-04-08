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“Consejeros del INE deben ser ajenos al poder”: Kenia López Rabadán advierte que también deberán defender elecciones del crimen organizado

El 6 de abril, 369 aspirantes realizaron su examen para buscar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral

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Kenia López Rabadán envió un mensaje a las personas aspirantes a una consejería del INE. (Foto: Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán envió un mensaje a las personas aspirantes a una consejería del INE. (Foto: Cámara de Diputados)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, mandó un mensaje a los 369 aspirantes que se perfilan para ocupar una de las tres consejerías libres en el Instituto Nacional Electoral (INE), reiterando que necesitarán tener capacidad técnica, así como ser ajenos al poder y con la convicción de hacerle frente a la defensa del crimen organizado:

“En esta Cámara de Diputados estamos obligados a elegir perfiles que estén a la altura de México. Debemos elegir a personas con la máxima capacidad técnica, con conocimiento profundo de derecho electoral, con la experiencia probada en materia democrática y, sobre todo, con una trayectoria que genere confianza a la ciudadanía”.

No estar bajo intereses políticos o económicos

La legisladora del PAN aseguró que aceptar un cargo como al que se encuentra vacante en el INE, es indispensable contar con capacidad técnica, de no tenerla, también podría contemplar corrupción, según su perspectiva:

“Hemos visto lo que pasa con servidores públicos que no tienen la formación ni académica ni técnica ni intelectual para el cargo que han sido electos y lastiman a las instituciones, pero sobre todo lastiman a el país en su conjunto”.

Entre los requisitos indispensables que remarcó la diputada están el cumplir con “autonomía real”, así como acreditar la experiencia profesional y no verse doblegados ante intereses de de terceras personas, políticos o económicos.

Kenia López Rabadán confío en el planteamiento de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Kenia López Rabadán confío en el planteamiento de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de actuar con visión de Estado. Este proceso debe conducirse con altura de miras, privilegiando en todo momento el interés superior de la democracia mexicana y por encima de cualquier consideración de carácter coyuntural, partidista o particular”, enfatizó.

Aspirantes ya realizaron examen para consejería

Tras la salida de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, el proceso para elegir a quienes les suplirán como consejeros del INE ya arrancó y el día de ayer, 6 de abril, 369 aspirantes realizaron su examen, debido a que cumplieron con la inscripción y los requisitos solicitados.

La prueba contempló 100 preguntas, por lo que la aplicación duró alrededor de dos horas; una vez que los resultados sean emitidos, al menos el 50 por ciento que tengan mejor calificación seguirán dentro del proceso.

La etapa final vendrá el próximo 9 de abril, cuando se conozca la lista final para las tres consejerías; la lista será remitida el 20 de abril a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el 22 del mismo mes, se prevé la votación.

El crimen organizado ha sido un punto clave para López Rabadán

Ante la presentación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada del blanquiazul ha destacado la importancia de tomar medidas por la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral, por lo que hace unos meses presentó un decálogo que a su parecer debería haber sido tomado en cuenta para reformular la propuesta presidencial:

  1. Mismas reglas para todos, ningún jugador puede ser árbitro: La Reforma Político Electoral debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.
  2. ⁠Todos los votos y solo los votos merecen representación: No a la sobrerrepresentación, que cada voto valga lo mismo y se represente en los espacios de decisión.
  3. Árbitro justo: Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes (INE y TEPJF)
  4. Cancha pareja: Equidad en la contienda, los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato.
  5. ⁠Ninguna elección con, para y de criminales: La democracia no puede coexistir con la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos.
  6. Elecciones bien hechas con gente bien preparada: Garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral.
  7. ⁠Mayorías Legítimas para la gobernabilidad democrática: Segunda vuelta para garantizar un Gobierno con apoyo democrático.
  8. Coaliciones con reglas claras y plataforma común: Ejercicio de gobierno apegado a la plataforma registrada.
  9. Los Programas Sociales son derechos constitucionales: no deben utilizarse como amenaza electoral.
  10. Financiamiento público para los partidos: evitar que el crimen organizado y el uso ilícito de recursos intervengan en los comicios.

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