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Termina reunión de Sheinbaum con la Sección 22 de la CNTE: Mario Delgado anuncia más plazas para maestros

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron con la presidenta de México para abordar demandas pendientes

La sección 22 de la CNTE se reunió con Claudia Sheinbaum.
La sección 22 de la CNTE se reunió con Claudia Sheinbaum.
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Tras la reunión de dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca -quienes forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-, con Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que entre los acuerdos planteados se encuentra ampliación de cobertura de servicios educativos en la entidad.

El titular de Educación calificó como “muy buena” la reunión con el magisterio, durante la reunión que culminó alrededor de las 15:40 horas, se abordaron temas como la cobertura de becas Rita Cetina, la cual “se distribuyó en todo el estado, tanto en primarias públicas”.

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Comentó que el monto de inversión en becas ronda los 6 mil 300 millones de pesos; adelantó que entre las autorizaciones de Sheinbaum está la implementación de “dos uniformes para preescolar y uno adicional para primarias y secundarias”.

Información en desarrollo...

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