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Euro hoy en México: cotización de cierre del 13 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,62 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,45% respecto al precio anterior de 19,71 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,05%, mientras que su variación interanual refleja una caída del 8,78%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa durante los últimos seis días, reflejando una depreciación continua de la moneda europea frente a la mexicana.

La volatilidad actual se sitúa en 2,86%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 5,55%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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