México

“Abrazos, no balazos”: candidato presidencial de Perú usa frase de AMLO en cierre de campaña

Ricardo Belmont usó la frase para también referirse a sus políticas entorno al combate a la inseguridad

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Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)
Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)

Ricardo Belmont Cassinelli, candidato presidencial del partido Obras, en Perú, utilizó una de las frases más conocidas del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para también referirse a sus políticas entorno al combate a la inseguridad en el país sudamericano.

En su cierre de campaña, el candidato peruano dijo la frase: “Nosotros queremos abrazos y no balazos”, lo cual se consideró en la opinión pública una clara réplica de la frase utilizada por López Obrador, la cual en diversas ocasiones generó críticas en contra del exmandatario mexicano, por evitar medidas extremas en contra de los grupos del crimen organizado, a pesar de los altos índices de delincuencia.

En este sentido, Belmont Cassinelli enfrenta cuestionamientos por su postura ante la crisis de inseguridad en Perú rumbo a las elecciones presidenciales del próximo domingo 12 de abril, al sostener, de acuerdo con medios locales, que el ejemplo de las autoridades es clave para combatir la delincuencia y subrayar que su movimiento busca respeto y unidad ante la violencia que afecta a la población.

”Cuando los que roban están en el gobierno, el pueblo también aprende de ellos, porque no hay contagio más intenso que el ejemplo", agregó.

Ayer, Ricardo Belmont, candidato presidencial peruano de 80 años y exalcalde de Lima, cerró su campaña con un mitin en la Plaza San Martín ante miles de seguidores, a quienes llama “espartanos”.

Durante el evento, consideró que la contienda es entre “patriotas y vendepatrias” y criticó a los demás partidos.

Ricardo Belmont enfrenta al menos cuatro investigaciones fiscales en su contra. Las indagatorias están relacionadas con presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde de Lima y por la supuesta estafa a miles de accionistas del canal RBC, medio de comunicación fundado por su familia.

El Ministerio Público lo investiga por delitos de corrupción, negociación incompatible y colusión. Además, se le señala por la presunta apropiación indebida de fondos de accionistas de RBC, quienes reclaman la devolución de sus inversiones.

A pesar de estos procesos y las denuncias, Belmont sostiene que las acusaciones son parte de una campaña en su contra y niega cualquier acto ilícito.

Más de 27 millones de peruanos votarán este domingo tras una década de crisis política y ocho presidentes en diez años.

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