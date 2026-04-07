México

Un debut, un niño en el escenario y un lleno total: así fue el debut de Joost Klein en México

Un público entregado y el sonido europeo del cantante hicieron de la capital mexicana la fiesta más grande del mes

Guardar
En todo momento el artista agradeció la presencia de sus fanáticos mexicanos mostrándose feliz de estar en el país.
En todo momento el artista agradeció la presencia de sus fanáticos mexicanos mostrándose feliz de estar en el país. (IG Joost Klein)

El debut de Joost Klein en México convirtió el Pabellón Oeste en una fiesta de música electrónica. El recinto registró lleno total y el artista neerlandés mostró su emoción ante la recepción efusiva del público capitalino, estableciendo una conexión inmediata desde el inicio de la noche.

La primera presentación de Joost Klein en la Ciudad de México se vivió en un ambiente festivo, impulsado por la energía de sus seguidores y una producción que convirtió el Pabellón Oeste en el centro de la escena electrónica europea. El concierto, celebrado durante el fin de semana de Semana Santa, ofreció un recorrido musical repleto de interacción y momentos memorables.

Desde las 19:00, cientos de asistentes comenzaron a llegar buscando los mejores lugares. El ambiente previo se animó con la presentación de Ipad Kid y DJ Chool, quienes seleccionaron música electrónica de los 80 y 90, anticipando la intensidad de la velada.

El cantante subió al escenario con una gran energía.
El cantante subió al escenario con una gran energía. (IG @_fanliao_)

Canciones, energía e interacción con el público

A las 20:30, las luces del pabellón se apagaron y un estallido de euforia marcó la salida del artista neerlandés, que apareció enfundado en una camiseta de la selección mexicana. El arranque incluyó temas destacados como ‘Ome Robert’, ‘Luchtballon’, ‘1’, ‘Kunst Und Musik’, ‘Antwoord’ y ‘Meeuw’, recibiendo la respuesta entusiasta de los fans.

Tras la sexta canción, el cantante interrumpió para agradecer la respuesta del público y expresar lo significativo de su debut en México. La emoción creció aún más cuando los asistentes corearon: “Joss hermano, ya eres mexicano”, fortaleciendo la conexión entre Joost Klein y sus seguidores locales.

El espectáculo continuó con ‘Shanghai Night’, ‘Wachtmuziek (Sped Up)’, ‘Droom Groot’, ‘Buurman’, ‘Tetete’ y ‘Farmcore’. Cada interpretación reforzó el ambiente de celebración, mientras la multitud cantaba y saltaba, manteniendo la energía al máximo.

Uno de los momentos centrales se vivió antes de ‘Friesenjung’. El artista pidió al público que guardara los teléfonos y “disfrutaran del momento”, comprometiéndose a considerar un regreso si todos lo hacían. La respuesta fue inmediata, y siguió una secuencia potente con ‘Friesenjung’, ‘TRAFIK!’, ‘Wtffff :P’, ‘Capitalism :D’, ‘Gabberland’ y ‘Latin Gabber’, que elevaron el ánimo durante el tramo final del concierto.

El neerlandés presentó parte de su nuevo material discográfico en nuestro país. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)
El neerlandés presentó parte de su nuevo material discográfico en nuestro país. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

Momentos más destacados y cierre del espectáculo

En la recta final, Joost Klein conectó de nuevo con la audiencia mediante interpretaciones de ‘Buurman Uit Berlijn’, ‘Filthy Dog’ y una segunda versión de ‘Friesenjung’. Poco después, ocurrió un instante especial: el músico invitó al escenario a un niño de aproximadamente ocho o nueve años, seleccionado entre los asistentes.

El pequeño compartió el escenario con su ídolo, bailando y cantando ‘Europapa’ en un momento especialmente significativo para los fans que siguen su trayectoria hacia Eurovisión 2024. Al concluir la canción, el niño volvió con su familia, entre los aplausos del público.

Durante el concierto, el cantante no dudó en subir a un pequeño fan al escenario. (IG @_arthole)

Para cerrar la noche, Joost Klein interpretó ‘Last Man Standing’ y se despidió prometiendo que podría haber un próximo encuentro con sus seguidores mexicanos. El evento terminó entre ovaciones, consolidando al neerlandés como un referente de la música electrónica europea en México.

El concierto alcanzó su punto más emotivo cuando un joven fanático cumplió el sueño de acompañar a su artista favorito en el escenario, dejando una escena que selló el recuerdo de una velada inolvidable para todos los presentes.

Temas Relacionados

Joost KleinCiudad de MéxicoMúsica ElectrónicaEurovisiónPalacio de los Deportesconciertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril

Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

La presidenta informó que el nuevo esquema permitirá atenderse en cualquier institución pública de salud y avanzará con credencialización nacional

Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

Cómo preparar flan napolitano sin horno: una opción fácil, práctica y deliciosa

Este postre destaca por su sencillez y textura suave, logrado mediante un método al baño María fácil de realizar

Cómo preparar flan napolitano sin horno: una opción fácil, práctica y deliciosa

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Tal y como ocurrió en el año 2018, los influencer, youtubers y la cantante mexicana son tendencia

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: carga vehicular en avenida Monterrey

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: carga vehicular en avenida Monterrey
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de Michoacán

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de abril

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

DEPORTES

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

Exjugador de Chivas pronostica problemático cierre de temporada para el rebaño, esta es la razón

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

Querétaro vs Juárez: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido pendiente del Clausura 2026

Liga MX: así va la tabla de goleadores del Clausura 2026 previo a la Jornada 14