Un debut, un niño en el escenario y un lleno total: así fue el debut de Joost Klein en México

En todo momento el artista agradeció la presencia de sus fanáticos mexicanos mostrándose feliz de estar en el país. (IG Joost Klein)

El debut de Joost Klein en México convirtió el Pabellón Oeste en una fiesta de música electrónica. El recinto registró lleno total y el artista neerlandés mostró su emoción ante la recepción efusiva del público capitalino, estableciendo una conexión inmediata desde el inicio de la noche.

La primera presentación de Joost Klein en la Ciudad de México se vivió en un ambiente festivo, impulsado por la energía de sus seguidores y una producción que convirtió el Pabellón Oeste en el centro de la escena electrónica europea. El concierto, celebrado durante el fin de semana de Semana Santa, ofreció un recorrido musical repleto de interacción y momentos memorables.

Desde las 19:00, cientos de asistentes comenzaron a llegar buscando los mejores lugares. El ambiente previo se animó con la presentación de Ipad Kid y DJ Chool, quienes seleccionaron música electrónica de los 80 y 90, anticipando la intensidad de la velada.

El cantante subió al escenario con una gran energía. (IG @_fanliao_)

Canciones, energía e interacción con el público

A las 20:30, las luces del pabellón se apagaron y un estallido de euforia marcó la salida del artista neerlandés, que apareció enfundado en una camiseta de la selección mexicana. El arranque incluyó temas destacados como ‘Ome Robert’, ‘Luchtballon’, ‘1’, ‘Kunst Und Musik’, ‘Antwoord’ y ‘Meeuw’, recibiendo la respuesta entusiasta de los fans.

Tras la sexta canción, el cantante interrumpió para agradecer la respuesta del público y expresar lo significativo de su debut en México. La emoción creció aún más cuando los asistentes corearon: “Joss hermano, ya eres mexicano”, fortaleciendo la conexión entre Joost Klein y sus seguidores locales.

El espectáculo continuó con ‘Shanghai Night’, ‘Wachtmuziek (Sped Up)’, ‘Droom Groot’, ‘Buurman’, ‘Tetete’ y ‘Farmcore’. Cada interpretación reforzó el ambiente de celebración, mientras la multitud cantaba y saltaba, manteniendo la energía al máximo.

Uno de los momentos centrales se vivió antes de ‘Friesenjung’. El artista pidió al público que guardara los teléfonos y “disfrutaran del momento”, comprometiéndose a considerar un regreso si todos lo hacían. La respuesta fue inmediata, y siguió una secuencia potente con ‘Friesenjung’, ‘TRAFIK!’, ‘Wtffff :P’, ‘Capitalism :D’, ‘Gabberland’ y ‘Latin Gabber’, que elevaron el ánimo durante el tramo final del concierto.

El neerlandés presentó parte de su nuevo material discográfico en nuestro país. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

Momentos más destacados y cierre del espectáculo

En la recta final, Joost Klein conectó de nuevo con la audiencia mediante interpretaciones de ‘Buurman Uit Berlijn’, ‘Filthy Dog’ y una segunda versión de ‘Friesenjung’. Poco después, ocurrió un instante especial: el músico invitó al escenario a un niño de aproximadamente ocho o nueve años, seleccionado entre los asistentes.

El pequeño compartió el escenario con su ídolo, bailando y cantando ‘Europapa’ en un momento especialmente significativo para los fans que siguen su trayectoria hacia Eurovisión 2024. Al concluir la canción, el niño volvió con su familia, entre los aplausos del público.

Durante el concierto, el cantante no dudó en subir a un pequeño fan al escenario. (IG @_arthole)

Para cerrar la noche, Joost Klein interpretó ‘Last Man Standing’ y se despidió prometiendo que podría haber un próximo encuentro con sus seguidores mexicanos. El evento terminó entre ovaciones, consolidando al neerlandés como un referente de la música electrónica europea en México.

El concierto alcanzó su punto más emotivo cuando un joven fanático cumplió el sueño de acompañar a su artista favorito en el escenario, dejando una escena que selló el recuerdo de una velada inolvidable para todos los presentes.