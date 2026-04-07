Quién, dónde y cómo deben registrarse para la credencialización del Servicio Universal de Salud

Ariadna Montiel Reyes. (Facebook/ Ariadana Montiel Reyes)

La secretaría de Bienestar en México, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer más detalles sobre el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, durante la mañanera del pueblo este 7 de abril en Palacio Nacional.

“Es el documento que nos dará el acceso efectivo al derecho universal en salud. Es muy importante que este trámite se realice con toda la población. Esta credencialización se va realizar en una organización que hemos venido trabajando en la Secretaría de Bienestar, se va desplegar en todo el territorio nacional”, declaró la funcionaria.

¿Quién debe realizar el trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con la trabajadora de la dependencia, este proceso es un requerimiento para todas las mexicanas y mexicanos desde 0 hasta más de 100 años de edad, por lo que al ser un número importante de la población se van a implementar medidas que permitan registrar a más de 100 millones de ciudadanos.

Primera parte del registro

Personas de 85 años o más

Del 13 al 30 de abril

Lunes a sábado 9 am a 5 pm

¿Dónde realizar el trámite?

La inscripción se llevará a cabo de manera presencial en los módulos que serán instalados por parte de las autoridades del bienestar.

Para ubicar estas unidades, es necesario ingresar al sitio web de la Secretaria del Bienestar para consultar la información requerida. El proceso es igual al que se aplica para la revisión de las pensiones.

Ciudades donde iniciará el registro

Mexicali, Baja California

La Paz, Baja California Sur

Campeche, Campeche

Colima, Colima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ciudad de México (16 Alcaldías)

Chilpancingo, Guerrero

Pachuca, Hidalgo

Toluca, México

Morelia, Michoacán

Cuernavaca, Morelos

Tepic, Nayarit

Oaxaca, Oaxaca

Puebla, Puebla

Chetumal, Quintana Roo

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Culiacán, Sinaloa

Hermosillo, Sonora

Villahermosa, Tabasco

Cd. Victoria, Tamaulipas

Tlaxcala, Tlaxcala

Xalapa, Veracruz

Mérida, Yucatán

Zacatecas, Zacatecas

Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

Documentos para realizar el registro

Identificación oficial con fotografía Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

Documento probatorio de identidad Acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio, trámite de refugio.

CURP certificada

Comprobante de domicilio Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

Teléfono de contacto

Calendario para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

A, B Lunes 13 y 27 de abril

C Martes 14 y 28 de abril

D, E, F Miércoles 15 y 29 de abril

G Jueves 16 y 30 de abril

H, I, J, K, L Viernes 17 de abril

Rezagos A-L Sábado 18 de abril

M Lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q Martes 21 de abril

R Miércoles 22 de abril

S, T, U Jueves 23 de abril

V, W, X, Y, Z Viernes 24 de abril

Rezagos M-Z Sábado 25 de abril

