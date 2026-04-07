Quién, dónde y cómo deben registrarse para la credencialización del Servicio Universal de Salud

La secretaría de Bienestar en México, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer más detalles sobre el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, durante la mañanera del pueblo este 7 de abril en Palacio Nacional.
“Es el documento que nos dará el acceso efectivo al derecho universal en salud. Es muy importante que este trámite se realice con toda la población. Esta credencialización se va realizar en una organización que hemos venido trabajando en la Secretaría de Bienestar, se va desplegar en todo el territorio nacional”, declaró la funcionaria.
¿Quién debe realizar el trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud?
De acuerdo con la trabajadora de la dependencia, este proceso es un requerimiento para todas las mexicanas y mexicanos desde 0 hasta más de 100 años de edad, por lo que al ser un número importante de la población se van a implementar medidas que permitan registrar a más de 100 millones de ciudadanos.
Primera parte del registro
- Personas de 85 años o más
- Del 13 al 30 de abril
- Lunes a sábado 9 am a 5 pm
¿Dónde realizar el trámite?
La inscripción se llevará a cabo de manera presencial en los módulos que serán instalados por parte de las autoridades del bienestar.
Para ubicar estas unidades, es necesario ingresar al sitio web de la Secretaria del Bienestar para consultar la información requerida. El proceso es igual al que se aplica para la revisión de las pensiones.
Ciudades donde iniciará el registro
- Mexicali, Baja California
- La Paz, Baja California Sur
- Campeche, Campeche
- Colima, Colima
- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Ciudad de México (16 Alcaldías)
- Chilpancingo, Guerrero
- Pachuca, Hidalgo
- Toluca, México
- Morelia, Michoacán
- Cuernavaca, Morelos
- Tepic, Nayarit
- Oaxaca, Oaxaca
- Puebla, Puebla
- Chetumal, Quintana Roo
- San Luis Potosí, San Luis Potosí
- Culiacán, Sinaloa
- Hermosillo, Sonora
- Villahermosa, Tabasco
- Cd. Victoria, Tamaulipas
- Tlaxcala, Tlaxcala
- Xalapa, Veracruz
- Mérida, Yucatán
- Zacatecas, Zacatecas
Documentos para realizar el registro
- Identificación oficial con fotografía
- Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.
- Documento probatorio de identidad
- Acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio, trámite de refugio.
- CURP certificada
- Comprobante de domicilio
- Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.
- Teléfono de contacto
Calendario para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud
- A, B
- Lunes 13 y 27 de abril
- C
- Martes 14 y 28 de abril
- D, E, F
- Miércoles 15 y 29 de abril
- G
- Jueves 16 y 30 de abril
- H, I, J, K, L
- Viernes 17 de abril
- Rezagos A-L
- Sábado 18 de abril
- M
- Lunes 20 de abril
- N, Ñ, O, P, Q
- Martes 21 de abril
- R
- Miércoles 22 de abril
- S, T, U
- Jueves 23 de abril
- V, W, X, Y, Z
- Viernes 24 de abril
- Rezagos M-Z
- Sábado 25 de abril