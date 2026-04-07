México

Quién, dónde y cómo deben registrarse para la credencialización del Servicio Universal de Salud

Este proceso es un requerimiento para todas las mexicanas y mexicanos desde 0 hasta más de 100 años de edad

Guardar
Ariadna Montiel Reyes. (Facebook/ Ariadana Montiel Reyes)
Ariadna Montiel Reyes. (Facebook/ Ariadana Montiel Reyes)

La secretaría de Bienestar en México, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer más detalles sobre el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, durante la mañanera del pueblo este 7 de abril en Palacio Nacional.

“Es el documento que nos dará el acceso efectivo al derecho universal en salud. Es muy importante que este trámite se realice con toda la población. Esta credencialización se va realizar en una organización que hemos venido trabajando en la Secretaría de Bienestar, se va desplegar en todo el territorio nacional”, declaró la funcionaria.

¿Quién debe realizar el trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con la trabajadora de la dependencia, este proceso es un requerimiento para todas las mexicanas y mexicanos desde 0 hasta más de 100 años de edad, por lo que al ser un número importante de la población se van a implementar medidas que permitan registrar a más de 100 millones de ciudadanos.

Primera parte del registro

  • Personas de 85 años o más
  • Del 13 al 30 de abril
  • Lunes a sábado 9 am a 5 pm

¿Dónde realizar el trámite?

La inscripción se llevará a cabo de manera presencial en los módulos que serán instalados por parte de las autoridades del bienestar.

Para ubicar estas unidades, es necesario ingresar al sitio web de la Secretaria del Bienestar para consultar la información requerida. El proceso es igual al que se aplica para la revisión de las pensiones.

Ciudades donde iniciará el registro

  • Mexicali, Baja California
  • La Paz, Baja California Sur
  • Campeche, Campeche
  • Colima, Colima
  • Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
  • Ciudad de México (16 Alcaldías)
  • Chilpancingo, Guerrero
  • Pachuca, Hidalgo
  • Toluca, México
  • Morelia, Michoacán
  • Cuernavaca, Morelos
  • Tepic, Nayarit
  • Oaxaca, Oaxaca
  • Puebla, Puebla
  • Chetumal, Quintana Roo
  • San Luis Potosí, San Luis Potosí
  • Culiacán, Sinaloa
  • Hermosillo, Sonora
  • Villahermosa, Tabasco
  • Cd. Victoria, Tamaulipas
  • Tlaxcala, Tlaxcala
  • Xalapa, Veracruz
  • Mérida, Yucatán
  • Zacatecas, Zacatecas
Credencialización del Servicio Universal de Salud
Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

Documentos para realizar el registro

  • Identificación oficial con fotografía
    • Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.
  • Documento probatorio de identidad
    • Acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio, trámite de refugio.
  • CURP certificada
  • Comprobante de domicilio
    • Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.
  • Teléfono de contacto

Calendario para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

  • A, B
    • Lunes 13 y 27 de abril
  • C
    • Martes 14 y 28 de abril
  • D, E, F
    • Miércoles 15 y 29 de abril
  • G
    • Jueves 16 y 30 de abril
  • H, I, J, K, L
    • Viernes 17 de abril
  • Rezagos A-L
    • Sábado 18 de abril
  • M
    • Lunes 20 de abril
  • N, Ñ, O, P, Q
    • Martes 21 de abril
  • R
    • Miércoles 22 de abril
  • S, T, U
    • Jueves 23 de abril
  • V, W, X, Y, Z
    • Viernes 24 de abril
  • Rezagos M-Z
    • Sábado 25 de abril

Temas Relacionados

Servicio Universal de SaludSecretaría del Bienestarsector saludmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Estados Unidos destaca golpe a cárteles mexicanos con la captura de 26 líderes detenidos

El gobierno de Estados Unidos aseguró haber detenido a cerca de 100 integrantes de organizaciones criminales catalogadas como terroristas, incluidos 26 capos mexicanos

Estados Unidos destaca golpe a cárteles mexicanos con la captura de 26 líderes detenidos

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: posible concentración de manifestantes en Av. México Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: posible concentración de manifestantes en Av. México Coyoacán

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

Este martes 6 de abril, el político celebra un año más de vida y los mensajes de felicitación de su esposa inundan las redes sociales

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

CURP biométrica: estos son todos los módulos en donde podrás hacer el trámite

El Gobierno de México puso en marcha esta actualización como parte de un esfuerzo por modernizar los sistemas de identidad de los ciudadanos

CURP biométrica: estos son todos los módulos en donde podrás hacer el trámite

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones

Blanco analiza su futuro como técnico y prefiere esperar antes de tomar decisiones en equipos de alta exigencia

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de la Familia Michoacana

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de abril

ENTRETENIMIENTO

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

Un debut, un niño en el escenario y un lleno total: así fue el debut de Joost Klein en México

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

DEPORTES

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la UEFA Champions League desde México

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la UEFA Champions League desde México

Cristiano Ronaldo sí quería jugar en México: Portugal explica el verdadero motivo de la ausencia de CR7

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones

Stephano Carrillo marca su cuarto gol en Europa con el Dordrecht

Gabriel Milito habla sobre la no titularidad de Brian Gutiérrez vs Pumas: “No porque en selección sea parte del once inicial , aquí tiene que serlo”