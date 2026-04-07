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¿La nueva credencial de salud va a sustituir al INE? Esto explica Sheinbaum

A partir de abril comenzarán los primeros registros para que las personas tramiten esta nueva identificación que será funcional únicamente para acceder a los servicios de salud del país

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El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud
El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

El proceso de credencialización para implementar el Servicio Universal de Salud comenzará a partir del primero de enero de 2027, sin embargo, el registro para que las personas puedan tramitar su credencial inicia en abril del presente año y será escalonado.

Este es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este martes 7 de abril dio a conocer que el proyecto ya tiene fecha para su implementación.

Con esta nueva disposición, los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la el recién inaugurado IMSS Bienestar, tendrán acceso a los servicios de salud a través de una única credencial que les permitirá atenderse en cualquiera de esas dependencias.

Ello significa que ahora habrá una única identificación para el sector salud. Tras ese anuncio, surgió en los ciudadanos la duda de si esa credencial sustituía a la emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), considerada como la identificación oficial de los mexicanos.

Credencialización del Servicio Universal de Salud
Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

¿La nueva credencial de salud sustituye al INE?

Durante la conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró estas dudas y explicó que la creación de esta nueva credencial es únicamente para identificar a los derechohabientes en el sector salud. Por será considerada como nueva identificación oficial vigente.

“Va a ser una identificación oficial adicional a la identificación oficial del INE, que vamos a poder utilizar para diversos servicios. Es una ventaja adicional que vamos a tener las y los mexicanos”, subrayó la mandataria.

Además, recordó que la base de datos del Instituto Nacional Electoral está protegida por la Constitución y solo puede ser utilizada para fines electorales, salvo casos excepcionales previstos en la ley.

La presidenta explicó que el nuevo documento será útil para la identificación en servicios de salud, pero descartó que vaya a reemplazar la función de la credencial electoral. “La credencial del Instituto Nacional Electoral, como ustedes saben, pues es la principal identificación de los adultos o las adultas en nuestro país. Sin embargo, la base de datos del INE está resguardada. No se puede utilizar por las instituciones porque sirve para lo electoral, sirve para identificarse, pero como está la Constitución y las leyes, y estamos de acuerdo, es exclusivamente para temas electorales”, puntualizó.

Sheinbaum anticipó que el gobierno presentará informes semanales para mantener informada a la población sobre la ubicación de los módulos de credencialización y el avance del procedimiento. De este modo, se busca que la ciudadanía cuente con información clara y actualizada sobre cómo acceder al nuevo servicio.

La mandataria resaltó que el objetivo central de la implementación de la credencial del Servicio Universal de Salud es garantizar el acceso y el derecho a la atención médica para todas las personas. “El modelo es el mejor modelo que podemos seguir para garantizar el acceso a la salud, para garantizar el derecho a la salud”, afirmó.

Credencial INE
(CUARTOSCURO)

Sheinbaum subrayó que su administración ha trabajado durante más de un año y medio en la preparación de este modelo y que ahora existen las condiciones necesarias para iniciar el proceso a nivel nacional.

El nuevo mecanismo busca resolver situaciones en las que la credencial del INE no puede ser utilizada más allá del ámbito electoral, reforzando la seguridad y privacidad de los datos personales.

A partir de enero de 2027, se prevé que todas las personas puedan iniciar el trámite para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, lo que representa un avance hacia la universalización del derecho a la salud y una opción adicional de identificación oficial para la población.

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