México

¿Hasta qué edad reciben el pago tus hijos? Las reglas del apoyo a Madres Trabajadoras en 2026

Las personas interesadas deben preparar identificaciones, comprobantes y documentos oficiales antes de inscribirse

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El beneficio federal está dirigido a madres, padres solos o tutores con hijos recién nacidos y menores de 4 años en situación vulnerable. ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM
El beneficio federal está dirigido a madres, padres solos o tutores con hijos recién nacidos y menores de 4 años en situación vulnerable. ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

El programa federal Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en México establece que los pagos se entregan a los cuidadores o jefes de familia.

Los beneficiarios son madres, padres solos o tutores con hijas o hijos desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 4 años.

En caso de que el menor tenga alguna discapacidad, el apoyo se extiende hasta un día antes de cumplir 6 años.

Esta regla suele sorprender a muchas familias, ya que el pago se detiene de forma automática en cuanto el menor cumple la edad límite.

Por ejemplo, si el niño cumple 4 años el 10 de mayo, el último depósito será el correspondiente al bimestre anterior y el programa suspenderá el beneficio.

El mismo principio aplica para los casos de discapacidad, pero con el límite de 6 años.

Montos del apoyo en 2026

  • $1,650 pesos bimestrales por cada niño o niña menor de 4 años.
  • $3,720 pesos bimestrales por cada menor con discapacidad, hasta un día antes de cumplir 6 años.

El pago cubre hasta tres menores por familia, salvo casos de nacimientos múltiples.

Si el menor cumple la edad límite durante el bimestre, se otorga el pago completo de ese periodo y después se da de baja al beneficiario.

Requisitos de inscripción al programa de Apoyo a Madres Trabajadoras

La SHCP destina más de 3 mil millones de pesos en 2026 para garantizar el bienestar de madres trabajadoras en México.
La SHCP destina más de 3 mil millones de pesos en 2026 para garantizar el bienestar de madres trabajadoras en México.
  1. No contar con ningún servicio de cuidado para el infante
  2. Identificación oficial vigente, en caso de ser menor de edad, podrá presentarse el pasaporte o el acta de nacimiento
  3. Clave Única de Registro de Población (CURP) del padre, madre o tutor
  4. Comprobante de domicilio.
  5. Documento que compruebe el estado laboral o académico actual.
  6. Cartas de no afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE).
  7. Acta de nacimiento por cada niño o niña a inscribir en el programa
  8. CURP de cada menor a registrar.
  9. Certificado de salud emitido por alguna institución pública de salud o, en su defecto, por algún médico con cédula profesional especialista en la discapacidad del infante, si es que aplica.

El trámite se realiza en los módulos de la Secretaría de Bienestar y la fecha de inscripción se anuncia cada año.

Más detalles sobre los requisitos y proceso están disponibles en las fuentes oficiales. El medio de contacto de Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar es 800 639 4264.

Apoyo en casos de orfandad materna hasta los 23 años

Para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad materna, el monto cambia según la edad:

de recién nacidos hasta 15 años, el apoyo es de 830 pesos bimestrales

de 16 a 18 años, 1,130 pesos bimestrales

de 19 a 23 años, 1,240 pesos bimestrales

Esta modalidad también incluye a quienes fueron beneficiarios del Seguro de Vida para Jefas de Familia, vigente hasta 2020.

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