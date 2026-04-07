EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 7 de abril

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Lluvias intensas, evento de “Norte” y persistencia de la onda de calor marcan el pronóstico para el martes en México

El Frente Frío 43, junto a una vaguada y corriente en chorro, traerá lluvias intensas y un evento de 'Norte' con vientos fuertes a México, mientras el occidente experimenta una onda de calor. (CONAGUA)

Durante las próximas horas se prevén lluvias intensas en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de evento de “Norte” muy fuerte y altas temperaturas en zonas del occidente y sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el martes 7 de abril de 2026.

El reporte del SMN indica que el Frente Frío 43 continuará desplazándose sobre el sureste del país y la península de Yucatán, impulsado por una masa de aire polar que provocará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros (mm) en el sur de Veracruz, el oeste y sur de Tabasco, el norte y noreste de Oaxaca y el norte y noroeste de Chiapas. Además, se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Puebla y Campeche, y fuertes en áreas de Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Según el pronóstico, el evento de Norte traerá rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de hasta 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz, mientras que en Tabasco llegarán a los 60 km/h. El organismo también prevé bancos de niebla en zonas del oriente y sureste mexicano.

El pronóstico para el martes señala que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente mexicano mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, e iniciará en la región costera de Chiapas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados Celsius (104 a 113 ℉) en regiones del norte de Sinaloa, centro de Michoacán y noroeste de Guerrero; de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, para el amanecer del martes se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius (14 a 23 ℉) y heladas en sierras de Durango; de -5 a 0 grados y heladas en montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla; y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

El SMN también informó que el evento de Norte se mantendrá durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 80 km/h, y de 30 a 50 km/h en Veracruz, Tabasco y Campeche. Además, se prevén rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas; de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco; y de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Yucatán.