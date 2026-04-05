Tras derrame de hidrocarburo implementan Observatorio Permanente del Golfo de México por instrucción de Sheinbaum

Autoridades implementarán Observatorio Permanente del Golfo de México por el derrame de hidrocarburo. (Foto: Agricultura)

Tras el reciente derrame de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, el gobierno federal ha puesto en marcha el Observatorio Permanente del Golfo de México por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia para responder a riesgos ambientales y fortalecer el monitoreo científico en la región.

La coordinación de estas acciones recae en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), que articula esfuerzos con diversas dependencias federales y estatales, así como con instituciones académicas.

Grupo Interinstitucional mantiene operativo

El Grupo Interinstitucional (GI), que integra a la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), Secihti, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y autoridades estatales y municipales, mantiene activo un operativo para atender la presencia de hidrocarburo en la zona costera.

Se han desplegado 3,365 elementos en recorridos terrestres, marítimos y aéreos, cubriendo más de 630 kilómetros de costa .

Se han realizado sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell .

El operativo ha permitido recolectar un total de 894.2 toneladas de hidrocarburo , de las cuales 853.6 toneladas se retiraron de playas y 40.6 toneladas del mar.

En el despliegue se emplean 25 embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, tres drones aéreos y tres submarinos .

Actualmente, se encuentran instalados 2 mil metros de barreras de contención, y están en tránsito 17 mil metros adicionales para reforzar las tareas preventivas.

Alicia Bárcena en Veracruz por derrame de hidrocarburo. (Foto: Semarnat)

De las 48 playas monitoreadas, 32 ya se encuentran libres de arribazón de hidrocarburo, con especial avance en los estados de Tabasco y Veracruz. También se mantiene vigilancia en la franja fronteriza de Tamaulipas y zonas clave del fondeadero de Coatzacoalcos para frenar posibles vertimientos ilegales.

Creación del Observatorio Permanente del Golfo de México

Por encargo de Claudia Sheinbaum Pardo, la Secihti ha comenzado la implementación del Observatorio Permanente del Golfo de México. Esta iniciativa busca integrar infraestructura de monitoreo en campo —incluyendo boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y mareógrafos— con tecnología satelital y plataformas digitales para generar información científica en tiempo real.

El proyecto involucra la participación de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Veracruzana (UV), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO), entre otras. El objetivo es traducir el conocimiento científico en soluciones y políticas públicas, además de fomentar la participación comunitaria.

El Observatorio tiene cuatro metas estratégicas:

Monitorear el cambio climático en la región.

Gestionar recursos y medidas para cuidar la biodiversidad.

Impulsar la seguridad industrial y ambiental.

Fomentar la ciencia ciudadana, promoviendo que comunidades y estudiantes participen en la recolección de datos y vigilancia ambiental.

Posicionamiento de diversas organizaciones sobre el derrame de hidrocarburos que contaminó cientos de kilómetros de costas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas

Atención al sector pesquero y vigilancia ambiental

La Conapesca ha mantenido presencia directa en comunidades pesqueras del estado de Veracruz, atendiendo a pescadores y brindando seguimiento a sus necesidades en localidades como Antón Lizardo, Salinas, Arbolillo, Mata de Uva, Tatahuicapan, Mecayapan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, y Ciudad Cuauhtémoc, entre otras.

El objetivo es asegurar la continuidad de la actividad pesquera y fortalecer el acompañamiento institucional.

En el ámbito ambiental, inspectores de la Profepa y la ASEA han supervisado playas como Peña Hermosa en Tatahuicapan, donde se constata la colaboración entre Pemex y habitantes en el retiro de sargazo y residuos.

La Profepa también coordina la recolección de información junto con comunidades y organizaciones civiles en cada zona reportada.

Mantienen trabajos en Tamaulipas

En Tamaulipas, personal de la Profepa ha reportado playas limpias en Miramar y Altamira, con cuadrillas municipales encargadas de la limpieza y vigilancia en el Santuario Tortuguero Playa de Rancho Nuevo. Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) mantiene recorridos de supervisión en nueve Áreas Naturales Protegidas (ANPs), sin registrar afectaciones en fauna durante sus revisiones más recientes.

La secretaria de Semarnat supervisó acciones de limpieza de hidrocarburo en Veracruz. (Foto: Semarnat)

La ASEA ha enfocado sus esfuerzos en la gestión integral de residuos y la supervisión preventiva en el periodo vacacional, además de inspeccionar embarcaciones y coordinar la disposición adecuada de los materiales contaminantes.

Supervisión permanente en más de 48 playas del Golfo.

Instalación de puntos de acopio y traslado de residuos en municipios costeros.

Vigilancia sistemática en áreas prioritarias para el turismo y la biodiversidad.

La operación coordinada del Grupo Interinstitucional busca garantizar información precisa y fortalecer la respuesta en las zonas afectadas, dando seguimiento a las condiciones ambientales y sociales derivadas del derrame.