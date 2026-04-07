¿Cuánto cuesta hacer un testamento en México este 2026? El truco legal para proteger tu casa sin gastar una fortuna

Las campañas gubernamentales en la Ciudad de México promueven la regularización patrimonial mediante descuentos y asesoría gratuita en la elaboración de testamentos durante determinados meses. Estas iniciativas buscan motivar a la población para proteger los intereses de sus familiares y evitar complicaciones legales posteriores.
El costo para tramitar un testamento en la capital mexicana depende de factores como la edad del solicitante y el tipo de disposiciones contenidas en el documento, lo que permite que más personas accedan a este trámite. Existen tarifas diferenciadas y opciones accesibles que facilitan la toma de decisiones patrimoniales responsables.
Organizar la transmisión de bienes representa una forma efectiva de prevenir disputas familiares y procedimientos judiciales complicados, garantizando que la voluntad del testador se respete y que los beneficiarios reciban la protección legal adecuada.
Costos de testamento en la Ciudad de México
Los precios oficiales vigentes contemplan distintas modalidades, de acuerdo a información de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).
- Testamento Universal (16 a 64 años)
- Básico (incluye un legado): $2,199.56
- Con dos o más legados: $3,187.31
- Testamento para personas mayores de 65 años
- Básico (incluye un legado): $733.19
- Con dos o más legados: $2,199.56
Para iniciar el trámite se solicita identificación oficial vigente con domicilio en la Ciudad de México y proporcionar dos números telefónicos de contacto. Estas tarifas son promovidas por el Gobierno capitalino a través de la Dirección General de Regularización Territorial.
¿Qué pasa cuando sí hay testamento y cuando no?
Cuando existe este documento, el proceso es más ágil: los beneficiarios acuden ante notario, se verifica su existencia, se nombra al albacea designado y se realiza un inventario para posteriormente repartir los bienes conforme a la voluntad establecida.
En contraste, si no se dejó ninguna disposición, se inicia un juicio sucesorio intestamentario.
En este escenario, la autoridad determina quiénes tienen derecho a heredar siguiendo un orden legal: descendientes, pareja, ascendientes y otros familiares. Este procedimiento suele implicar más tiempo, costos adicionales y posibles desacuerdos entre los involucrados.
El testamento ológrafo como alternativa
Existe una opción menos conocida que puede representar un ahorro importante: el testamento ológrafo. Se trata de un escrito elaborado completamente a mano por la persona interesada, donde expresa cómo desea distribuir su patrimonio.
Su característica principal es que no se redacta con computadora ni se imprime; todo debe estar en la caligrafía del autor. Aunque es válido en ciertos lugares y bajo condiciones específicas, su uso requiere cumplir requisitos legales para que tenga validez plena.
En cualquier caso, prever la distribución de bienes permite evitar incertidumbre y facilita que los deseos de una persona se respeten sin someter a sus familiares a procesos desgastantes.