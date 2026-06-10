Daño hepático irreversible: el desconocido riesgo de consumir suplementos herbales para bajar de peso

Los especialistas alertan que varias fórmulas para adelgazar contienen compuestos tóxicos, ingredientes no declarados o dosis altas que elevan la posibilidad de una lesión grave en ese órgano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda los suplementos herbales que muchos conocen de manera coloquial como suplementos “naturales” son uno de los más populares entre la población sobre todo aquellos que prometen hacerte perder peso en tiempo récord.

Sin embargo, la palabra natural puede dar una falsa sensación de saludable y seguro por lo que muchas personas consumen estos productos sin la adecuada asesoría medica.

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Lo anterior ha comenzado a crear un grave problema de salud publica, ya que se estima que los suplementos herbales y dietéticos (especialmente los “quemagrasas” y desintoxicantes) representan hasta el 20% de los casos de daño hepático inducido por fármacos en países occidentales, de acuerdo con información del sitio especializado Hepatology Communications.

Es por eso que la comunidad médica buscar advertir a la población sobre los elevados riesgos que tiene el uso indiscriminado de estos productos, sobre los cuales te contamos aquí.

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El consumo de suplementos naturales para bajar de peso se asocia con hospitalización por daño hepático, incluso en personas sin antecedentes de enfermedad hepática. CRÉDITO: Cofepris/ Pexels/ Oleksandr P

El consumo de suplementos naturales para bajar de peso es una de las principales causas de hospitalización por daño hepático

Los suplementos herbales para bajar de peso pueden representar riesgos importantes para la salud del hígado, incluso en personas sin antecedentes de enfermedad hepática.

Esto se debe a que el hígado es el órgano principal encargado de metabolizar los compuestos presentes en estos productos, y algunos ingredientes tienen potencial hepatotóxico, es decir, pueden causar daño hepático.

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De acuerdo con el especialista Rashid Khan, gastroenterólogo del Hospital Houston Methodist, entre algunos de sus principales riesgos se han observado los siguientes:

Hepatotoxicidad : Diversos suplementos de origen natural han sido asociados con daño hepático, que va desde inflamación leve hasta insuficiencia hepática aguda que puede requerir trasplante. Este daño puede ser agudo o acumularse con el tiempo por consumo repetido.

Falta de regulación : Muchos suplementos herbales no están regulados como medicamentos y pueden contener ingredientes que no aparecen en la etiqueta, incluyendo contaminantes, fármacos no declarados, hongos o metales pesados.

Interacciones con medicamentos : Algunos suplementos pueden interferir con tratamientos convencionales, potenciando o disminuyendo el efecto de otros medicamentos y aumentando el riesgo de toxicidad.

Dosis peligrosas : Muchos de estos productos se venden en concentraciones altas o mezclados con otros ingredientes, lo que incrementa la posibilidad de daño hepático.

Reacciones impredecibles: En algunos casos, el daño hepático es idiosincrático, es decir, no depende de la dosis ni de la duración y puede ocurrir de forma inesperada.

Ejemplos de ingredientes asociados a daño hepático

Extracto de té verde : Puede causar hepatitis aguda, especialmente en dosis concentradas y en ayuno.

Cúrcuma (curcumina) : Segura en la dieta, pero en suplementos de alta dosis se ha vinculado con daño hepático.

Ashwagandha : Casos documentados de hepatitis y daño hepático.

Garcinia cambogia : Asociada con inflamación, fibrosis hepática y estrés oxidativo.

Cimifuga racemosa (cohosh negro) : Puede causar insuficiencia hepática.

Ácido úsnico : Presente en algunos productos para adelgazar, puede causar insuficiencia hepática fulminante.

Kava y noni: Asociados a hepatitis colestática y daño hepático severo en casos reportados.

Esta ilustración conceptual muestra un hígado humano estilizado siendo impactado por flechas que emanan de cápsulas y frascos de suplementos naturistas, representando posibles daños o riesgos hepáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de expertos para prevenir el daño hepático irreversible

Consulta siempre a un médico antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si tienes antecedentes de enfermedad hepática o tomas otros medicamentos.

Evita productos que combinen múltiples hierbas o ingredientes desconocidos.

No confíes en la etiqueta “natural” como sinónimo de seguro.

Si presentas síntomas como fatiga, ictericia (coloración amarilla de piel u ojos), dolor abdominal o náusea tras consumir estos productos, suspende su uso y consulta a un especialista.

Estos riesgos son motivo de alerta creciente tanto en México como a nivel internacional. Las autoridades médicas y especialistas recomiendan la máxima precaución y vigilancia clínica ante el consumo de estos productos, incluso en personas sanas.

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