Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

Tiran cuerpo en calles del municipio de Naucalpan (espeical)

La inseguridad en el municipio de Naucalpan volvió a encender las alarmas tras la difusión de un video en el que se observa el abandono de un cuerpo sin vida en calles de la colonia Loma Linda, durante la madrugada del pasado 6 de abril.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia vecinal, al menos tres sujetos estarían involucrados en los hechos. En la grabación se aprecia cómo dos individuos viajan a bordo de una motocicleta mientras trasladan el cuerpo de una persona. Al pasar por un tope, el cadáver se mueve y cae sobre el pavimento.

Tras percatarse de lo ocurrido, los sujetos detienen brevemente su marcha y deciden abandonar el cuerpo en la vía pública. Segundos después, un tercer individuo aparece corriendo, logra abordar la motocicleta y los tres huyen del lugar, dejando a la víctima sin vida sobre la calle.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada por las autoridades, ni se ha informado sobre el posible móvil del crimen o la procedencia de los implicados. Tampoco se ha detallado si existen líneas de investigación abiertas o personas identificadas.

Suman cuatro casos

Sujetos tiran un cuerpo en calles de la colonia Loma Linda, Naucalpan, Edomex Crédito: (Noticias de Naucalpan/FB)

Vecinos de la zona denunciaron la falta de información oficial por parte de las autoridades municipales, quienes no han emitido un posicionamiento claro sobre este caso. Esta situación ha generado preocupación entre la población, que exige mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la violencia.

La colonia Loma Linda, como otras zonas del municipio, ha sido señalada por habitantes como un punto con creciente incidencia delictiva, particularmente durante horarios nocturnos y de madrugada.

Este hecho no es aislado. Con este caso, suman al menos cuatro cuerpos abandonados en distintas colonias de Naucalpan en menos de un mes, lo que evidencia un repunte en la violencia y posibles actividades del crimen organizado en la zona.

El primer caso se registró cuando fueron abandonados al interior de un taxi y que policías de la CDMX, empujaron la unidad hacia la zona de Ahuizotla, en Naucalpan.

Mientras, el segundo caso fue en la noche del 31 de marzo, en calles de la colonia Ahuizotla, motociclistas abandonaron el cuerpo de un hombre en la calle Melchor Múzquiz.

En la madrugada del pasado 5 de abril, se encontró un masculino de 30 años de edad, fue abandonado a la orilla del río San Lorenzo Totolinga por sujetos que iban en motocicleta.

Naucalpan, entre los municipios con mayor percepción de inseguridad

Familiares de Natalia N, cerraron la carretera Toluca-Naucalpan, el pasado 28 de junio de 2025, para exigir su paradero (El Toluco/Facebook)

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han colocado en los últimos años a Naucalpan como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en el Estado de México.

Entre los factores que inciden en esta situación destacan:

Alta incidencia de robos y extorsiones

Presencia de grupos delictivos

Falta de confianza en las autoridades

Insuficiente vigilancia en colonias con alta densidad poblacional

La reiteración de hechos violentos, como el abandono de cuerpos, refuerza la percepción de riesgo entre los habitantes y genera un ambiente de incertidumbre.

Habitantes de Naucalpan han solicitado al alcalde Isaac Montoya que refuerce los operativos de seguridad, así como mejorar los sistemas de vigilancia y respuesta ante emergencias.

Mientras tanto, el caso ocurrido en Loma Linda se suma a la lista de muertes que reflejan el deterioro en las condiciones de seguridad en el municipio, donde la violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.