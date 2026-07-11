¿Publicas toda tu vida en redes? Estas recomendaciones te ayudarán a evitar el oversharing

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El oversharing en redes sociales expone a millones de personas a riesgos reales cada día. La sobreexposición digital ocurre cuando un usuario comparte más información de la que debería en sus perfiles públicos o semipúblicos, y esa práctica abre la puerta a delitos que van desde el robo de identidad hasta la extorsión.

Para reducir estos riesgos, la Policía de Investigación (PDI) sugiere aplicar una serie de medidas sencillas y efectivas. A continuación se presentan las recomendaciones principales orientadas a proteger la privacidad y evitar consecuencias negativas por la sobreexposición digital.

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Qué es el oversharing y por qué representa un riesgo

El oversharing es la sobreexposición en redes sociales a partir del contenido que una persona publica. Cualquier dato aparentemente inocente —una foto, una dirección, un horario— puede convertirse en una herramienta en manos de delincuentes.

Los criminales rastrean perfiles para identificar patrones de comportamiento y detectar el momento oportuno para cometer un delito. Una publicación sobre una salida nocturna o un viaje de fin de semana les basta para saber que la vivienda está vacía.

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Una mujer consulta su teléfono móvil que muestra un signo de dólar verde brillante mientras está sentada en el sofá de su sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privacidad empieza en la configuración de la cuenta

El primer paso para protegerse es revisar las opciones de privacidad de cada red social. Restringir el acceso a las publicaciones solo para personas del entorno más cercano reduce de forma considerable la exposición a desconocidos.

Las plataformas actualizan sus políticas con frecuencia, por lo que es necesario revisar esa configuración de manera periódica. Una cuenta que hoy parece privada puede quedar expuesta tras una actualización de términos que el usuario no leyó.

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Ubicación: el dato más peligroso que se puede compartir

Antes de subir cualquier publicación, hay que evaluar si esa imagen o texto revela la ubicación actual. Compartir en tiempo real el lugar donde se está permite que cualquier persona con malas intenciones conozca los movimientos con precisión.

Muchas aplicaciones añaden metadatos de geolocalización a las fotografías de forma automática. Desactivar esa función en la cámara del teléfono es una medida sencilla que elimina un vector de riesgo invisible para la mayoría de los usuarios.

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Datos personales que nunca deben aparecer en un perfil

El número de teléfono, la dirección del domicilio y el lugar de trabajo son datos que los delincuentes buscan activamente en los perfiles de sus víctimas. Con esa información pueden planificar robos, acoso o suplantación de identidad sin necesidad de ningún contacto previo.

La fecha de nacimiento completa, el nombre completo de los hijos y el nombre de la institución educativa donde estudian también son datos sensibles. Publicarlos en abierto facilita a terceros la construcción de un perfil detallado de la familia.

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Vacaciones y ausencias: publicar después, no durante

Compartir fotografías de un destino turístico mientras se está de viaje es una de las prácticas más riesgosas del oversharing. Esas imágenes anuncian públicamente que el hogar permanece desocupado por un periodo determinado.

La recomendación es esperar al regreso para subir las fotos del viaje. De esa manera se disfruta el recuerdo sin alertar a posibles ladrones sobre la ausencia prolongada.

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Unas manos con guantes blancos sujetan un celular con la pantalla rota que muestra una alerta sísmica roja y un efecto de vibración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evaluar cada publicación antes de darle a “publicar”

Antes de compartir cualquier contenido, conviene hacerse una pregunta concreta: ¿qué información sobre mi vida cotidiana revela esta publicación? Si la respuesta incluye rutinas, lugares frecuentes o datos de contacto, lo más prudente es no publicarla.

Una regla práctica es tratar cada publicación como si la pudiera ver un desconocido, porque en muchos casos así es. El hecho de que una cuenta tenga seguidores conocidos no garantiza que el contenido no llegue a personas ajenas al círculo de confianza.

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Menores de edad: una protección que corresponde a los adultos

Las fotografías de niños y adolescentes requieren un nivel de cuidado especial, ya que ellos no pueden tomar esa decisión por sí mismos. Publicar imágenes de menores con datos que permitan identificar su colegio, su barrio o sus rutinas los expone a riesgos que van más allá del entorno digital.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Los adultos a cargo son responsables de esa decisión editorial, y deben aplicar los mismos criterios de privacidad que aplicarían a su propia información. Proteger la identidad digital de un menor es tan urgente como proteger su seguridad física.

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Dónde acudir si ya se fue víctima de oversharing

Si una persona advierte que su información personal circula sin su consentimiento o que alguien hace mal uso de sus datos, puede comunicarse con la Orientación al teléfono (55) 5242 6489 o escribir al correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Esas instancias brindan asesoría sobre los pasos a seguir para mitigar el daño y, en su caso, iniciar una denuncia formal.

Actuar con rapidez ante una situación de sobreexposición reduce las posibilidades de que el daño se extienda. Cuanto antes se reporta el problema, más opciones tiene la autoridad para intervenir.