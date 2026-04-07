América vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 14 en el Estadio Banorte

El América vs Cruz Azul se disputará el sábado 11 de abril de 2026 en el renovado Estadio Azteca, marcando el enfrentamiento más relevante de la jornada 14 del Clausura en la Liga MX (Luz Coello | Infobae)

El América vs Cruz Azul se disputará el sábado 11 de abril de 2026 en el renovado Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, marcando el enfrentamiento más relevante de la jornada 14 del Clausura en la Liga MX. Ambas escuadras llegan con objetivos definidos, en el marco de un evento que también representa la reapertura oficial del estadio tras su remodelación.

Este enfrentamiento simboliza el regreso de los grandes partidos al Coloso de Santa Úrsula, recinto que recibe a dos equipos con amplia historia en la Liga MX. El resultado será determinante para las aspiraciones de ambos clubes rumbo a la fase final.

Las Águilas buscan mantenerse en la pelea por la Liguilla en la recta final del torneo, mientras que los cementeros llegan en mejor momento futbolístico y se plantea terminar la fase regular entre los primeros puestos de la tabla.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuánto cuestan los boletos del América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte?

La venta de entradas para el Clásico Joven ya está activa exclusivamente en la plataforma oficial fanki.com.mx. Los precios varían según la zona, partiendo de 705 pesos y superando los 5 mil pesos en áreas preferentes.

La expectativa es alta debido a la reapertura del inmueble y la importancia del duelo para la clasificación. El interés de aficionados y público general ha sido notable, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación ante la fuerte demanda.

Alto Sur y Norte | Desde $705

Alto lateral | Desde $822

Zona para personas con discapacidad | Desde $1,174

Preferente 300 | Desde $1,644

Cabecera 300 | Desde $1,761

Norte y Sur 100 | Desde $1,761

Lateral 300 A y B | Desde $2,348

Platea 200 | Desde $2,701

Palcos Club | Desde $4,109

Premium A Corner Club | Desde $4,931

Premium A Locker Club | Desde $5,166

Premium A Super Seats | Desde $5,870

Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Club America's Lima celebrates scoring their second goal with Jonathan Dos Santos REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan al partido las Águilas y los Celestes?

El equipo azulcrema se presenta a su siguiente partido tras registrar un empate frente a Santos Laguna, con marcador de uno a uno en la Comarca Lagunera. La escuadra que dirige André Jardine acumula actualmente 18 puntos y se ubica en la sexta posición, habiendo conseguido cinco triunfos, tres igualadas y cinco descalabros.

En contraste, el conjunto cementero arriba a este compromiso después de caer ante Pachuca en la jornada anterior. Pese a ese revés, el club mantiene el segundo puesto de la clasificación general, con un saldo de 27 puntos gracias a ocho victorias, tres empates y dos derrota.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Pachuca's Christian Rivera is shown a yellow card by referee REUTERS/Eloisa Sanchez

Cuándo y dónde ver el América vs Cruz Azul en vivo

Quienes no tengan boleto podrán ver el encuentro en directo por TUDN, Canal 5 o a través de la plataforma VIX, con cobertura para toda Latinoamérica.

Así, tanto quienes estén presentes en el estadio como quienes sigan la transmisión tendrán acceso a una de las noches más esperadas para el fútbol nacional, en la cita que marca el regreso del Clásico Joven al renovado Azteca.