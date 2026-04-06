México

Sheinbaum descarta reconciliación con Perú y niega injerencia: “No hay acercamientos”

La presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier participación de su administración en asuntos internos peruanos

Guardar
(Crédito: Infobae/México)
(Crédito: Infobae/México)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, descartó la posibilidad de una reconciliación con Perú y negó cualquier injerencia de su gobierno en asuntos internos del país sudamericano. En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que “no hay acercamientos” con el actual presidente peruano, José María Balcázar Zelada, y recordó que la ruptura diplomática fue determinada por Perú.

Sheinbaum rechazó de manera contundente que su administración, o la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hayan apoyado a algún aspirante a la presidencia peruana: “Negar contundentemente que financiemos movimientos en cualquier lugar del mundo”.

Sheinbaum puntualizó que las acusaciones de intervención mexicana han sido utilizadas por Lima para justificar la ruptura diplomática, insistiendo: “Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países del mundo con los que tenemos relaciones diplomáticas”.

Subrayó que la relación con el pueblo peruano continuará, aunque no exista diálogo con el actual gobierno. La mandataria reiteró su respaldo al expresidente Pedro Castillo, condenado por rebelión, afirmando que fue víctima de un proceso irregular y que su defensa se fundamenta en la falta de votos necesarios para su destitución.

Añadió que las ideas de la Cuarta Transformación no son exclusivas de un país. Ante el proceso electoral peruano, que concluye el 12 de abril con las elecciones presidenciales, Sheinbaum sostuvo que México no emitirá opiniones sobre el escenario interno y manifestó su deseo de que “gane el pueblo” y que existan gobiernos que atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables.

Claudia Sheinbaum es persona “non grata” en Perú

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum le otorgó asilo político en la embajada mexicana ubicada en el país andino a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, quien fue acusada de rebelión por el fallido golpe del expresidente Pedro Castillo, la mandataria consideró que la acusada era víctima de persecución política.

Tras esta decisión, el Congreso de Perú declaró en noviembre del mismo año a Sheinbaum Pardo como “persona non grata”, argumentando que estaba realizando injerencia en asuntos internos del país.

Imagen YZCAGOO7GRATBGIOQ4BDX7NCKQ

Ante esto, el gobierno de México rechazó la decisión del Congreso andino, pues consideró que los argumentos que utilizaron eran infundados y destacó que la presidenta había actuado con respeto a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refirió que el asilo político, en apego a lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no puede interpretarse como una acción hostil, sino como una figura de protección a personas perseguidas por motivos políticos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPerúPedro Castillomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

¡Golazo diplomático! Princesa imperial de Japón asistirá a Nuevo León por el partido mil de la FIFA durante el Mundial 2026

La princesa Hisako de Takamado confirmó su asistencia al histórico partido 1,000 de la FIFA en Nuevo León. Samuel García lo logró desde el Palacio de Akasaka

¡Golazo diplomático! Princesa imperial de Japón asistirá a Nuevo León por el partido mil de la FIFA durante el Mundial 2026

Leyla Monserrat: el conflicto sentimental por el que fue estrangulada por sus “amigas” y la reparación del daño de 5 mil pesos

La joven fue atada, vendada de los ojos y asfixiada por sus agresoras, dos adolescentes de 13 y 15 años

Leyla Monserrat: el conflicto sentimental por el que fue estrangulada por sus “amigas” y la reparación del daño de 5 mil pesos

¿16 años y en estado de ebriedad? Él sería el adolescente que mató a 4 personas afuera del IMSS Tecámac

El accidente frente a la Clínica 200 del IMSS dejó cuatro muertos y siete heridos

¿16 años y en estado de ebriedad? Él sería el adolescente que mató a 4 personas afuera del IMSS Tecámac

Adolescentes asesinos pasan un máximo de 5 años en la cárcel debido a esta controversial reforma del 2005

El sistema integral de justicia penal para adolescentes prioriza la reintegración social; sus sanciones no pueden equipararse a las de adultos

Adolescentes asesinos pasan un máximo de 5 años en la cárcel debido a esta controversial reforma del 2005

Clausura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán gratis ver por televisión abierta

En total, siete encuentros se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión abierta

Clausura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán gratis ver por televisión abierta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

Sheinbaum asegura que abatimiento de ‘El Mencho’ “no está vinculado” con la negociación del T-MEC

El fin de las aduanas de papel: México apuesta por rayos gamma y digitalización para frenar el contrabando

Cae en Quintana Roo el “Milo”, operador financiero de la ‘Mafia Cubano-Americana’ requerido por EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de abril: reforma de 2005 fija en cinco años el máximo de internamiento para adolescentes que cometen delitos graves

ENTRETENIMIENTO

Revelan que “La Oficina” tendrá segunda temporada ante su arrollador éxito en México

Revelan que “La Oficina” tendrá segunda temporada ante su arrollador éxito en México

Por qué están cancelando a Wendy Guevara y Paola Suárez: qué han dicho Las Perdidas de la severa polémica

Fátima Bosch habla sobre su presunto romance con el hijo mayor de Luis Miguel: “Él es un bebé”

¿Christian Nodal tendrá un reality show sobre su vida? Esto dijo el cantante

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

DEPORTES

Clausura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán gratis ver por televisión abierta

Clausura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán gratis ver por televisión abierta

La mexicana Gabriela Jáquez logra el título de la NCAA con UCLA

Real Madrid vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League

Armando “la Hormiga” González busca convertirse en el máximo goleador de Chivas en una temporada

Efraín Juárez habla sobre la actuación de Pumas frente a Chivas: “Mucha gente nos daba por muertos y aquí seguimos”