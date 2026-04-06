México

Se quedan en prisión sujetos implicados en el feminicidio de Diana Belén: ¿Cuántos años de cárcel podrían recibir?

La activista fue reportada como desaparecida el 20 de marzo pero sus restos ya habían sido localizados dos días antes

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El hombre con sudadera azul es Octavio "N", expareja sentimental de la activista asesinada. Crédito: FGJEM
El hombre con sudadera azul es Octavio "N", expareja sentimental de la activista asesinada. Crédito: FGJEM

Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” fueron vinculados a proceso por su presunta implicación en el feminicidio de la activista Diana Belén González Aguilar, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en Tultitlán, Estado de México.

Ambos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, luego de que la autoridad judicial les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, de manera previa, los sujetos fueron detenidos por delito diverso en la región de Huehuetoca; sin embargo, de manera posterior les fue cumplimentada la orden de aprehensión por feminicidio.

Cabe señalar que los dos detenidos podrían recibir una pena de hasta 70 años de prisión en caso de ser hallados culpables por el delito de feminicidio en agravio de la activista.

Así ocurrió el asesinato de la mujer

Diana fue localizada sin vida el pasado 25 de marzo en el Edomex. Crédito: @Sabueson
Diana fue localizada sin vida el pasado 25 de marzo en el Edomex. Crédito: @Sabueson

De acuerdo con la investigación, el 18 de marzo de este año, la activista Diana Belén González se encontraba en un domicilio de la colonia Sierra de Guadalupe, acompañada de su pareja Octavio Enrique “N” y de Diego Armando “N”.

De manera repentina, ambos habrían comenzado a agredir físicamente a la víctima en ese lugar.

Después de la agresión, Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” trasladaron a la mujer a otro inmueble ubicado en la calle Ampliación San Marcos, dentro de la misma demarcación. En este segundo punto, la víctima recibió disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte.

Tras los hechos, los sujetos habrían abandonado el cuerpo de la mujer en la vía pública, el cual fue hallado tiempo después, inicialmente sin identificar.

Anaid había presentado denuncias formales que fueron ignoradas. Foto: (Redes sociales)
Anaid había presentado denuncias formales que fueron ignoradas. Foto: (Redes sociales)

Aunque la desaparición de Diana Belén fue reportada el 20 de marzo, su cuerpo fue localizado dos días antes de que se activara la ficha de búsqueda.

Luego del hallazgo del cuerpo, las autoridades realizaron exámenes periciales para determinar su identidad, lo que permitió a la Fiscalía establecer correspondencia con la activista reportada como desaparecida.

El Ministerio Público inició una investigación que llevó a la identificación de Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” como posibles partícipes, lo que permitió su detención días después en la región de Huehuetoca, en relación con otro delito.

La Fiscalía del Estado de México también informó que los sujetos están bajo investigación por su posible implicación en la venta de estupefacientes. Mientras tanto, ambos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de la activista

Belén había denunciado acoso y violencia ante las autoridades mexiquenses antes de su feminicidio. | (Crédito: Lomiitos Cariñosos/Facebook)
Belén había denunciado acoso y violencia ante las autoridades mexiquenses antes de su feminicidio. | (Crédito: Lomiitos Cariñosos/Facebook)

Durante la conferencia matutina del pasado 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que tanto el caso de la activista Sandra Camacho en Morelos, como la de Diana Belén García en Edomex, son “sumamente dolorosos” y reconoció la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, incluso cuando las alertas no sean formales ante la Fiscalía.

La mandataria federal reiteró el compromiso de su administración para mejorar la protección de quienes defienden derechos humanos y denuncian situaciones de violencia, señalando que el objetivo es facilitar el acceso a los protocolos y atender las denuncias por cualquier vía, sin dejar a las víctimas desprotegidas.

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