México

Los mexicanos apretaron el cinturón en enero: el gasto de los hogares cayó al nivel más bajo en dos años

Los hogares mexicanos gastaron 1.6% menos en enero de 2026. Ropa, muebles y productos importados, entre lo más afectado, según datos del INEGI

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Las cifras del INEGI reflejan una disminución en la adquisición de productos y servicios por parte de las familias a comienzos de año, lo que representa el descenso mensual más severo para el gasto desde 2025. (Infobae-Itzallana)
Las cifras del INEGI reflejan una disminución en la adquisición de productos y servicios por parte de las familias a comienzos de año, lo que representa el descenso mensual más severo para el gasto desde 2025. (Infobae-Itzallana)

El arranque de 2026 golpeó el bolsillo de las familias mexicanas. El consumo privado registró su peor caída mensual desde enero de 2025 y la preferencia por productos nacionales también retrocedió

Enero de 2026 no fue un buen mes para el gasto de los hogares en México. Según el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicado este lunes por el INEGI, las familias mexicanas gastaron 1.6% menos que en diciembre de 2025, en términos reales. Una caída que, en el lenguaje cotidiano, significa que los hogares compraron menos: menos ropa, menos electrodomésticos, menos servicios, menos de casi todo.

La cifra no es menor. Es el retroceso mensual más pronunciado en dos años y ocurre en el mes en que, tras las fiestas decembrinas, los presupuestos familiares suelen estar más ajustados.

Un marcado descenso en la adquisición de bienes extranjeros, sumado a una contracción de la demanda interna, marca la pauta para el comienzo del año en los mercados de consumo en México (Infobae- Jovani Perez)
Un marcado descenso en la adquisición de bienes extranjeros, sumado a una contracción de la demanda interna, marca la pauta para el comienzo del año en los mercados de consumo en México (Infobae- Jovani Perez)

¿Qué dejaron de comprar los mexicanos?

El golpe se sintió en prácticamente todos los frentes. Los bienes de consumo de origen nacional cayeron 0.9% y los servicios, 0.5%. Es decir, desde la despensa hasta el salón de belleza, el gasto se contrajo.

Pero donde el retroceso fue más dramático es en los productos importados: su consumo se desplomó 6.8% en un solo mes. Esto abarca desde electrónicos hasta ropa de marcas extranjeras, artículos que ya de por sí representan un esfuerzo mayor para el presupuesto familiar por su precio en dólares.

Con cifras sin ajuste estacional, el panorama del consumo de productos nacionales también preocupa:

  • Bienes duraderos (como muebles o aparatos): -2.9% anual
  • Bienes semidurables (como ropa y calzado): -3.8% anual
  • Bienes no duraderos (alimentos, productos de limpieza): -0.5% anual

En pocas palabras: los mexicanos compraron menos ropa, menos muebles y hasta recortaron el gasto en artículos de uso diario.

Vista frontal de una sala de estar moderna con un sofá de terciopelo verde oliva, cojines peludos, mesas redondas, un cuadro abstracto y parte de un sillón de cuero marrón.
Esta sala de estar presenta un gran sofá de terciopelo verde oliva con cojines peludos, mesas auxiliares, un cuadro abstracto y estanterías repletas de libros, complementado por un sillón de cuero marrón en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único dato que da algo de alivio

En su comparación con enero de 2025, el consumo privado creció 2.7% en términos anuales. Eso indica que, visto desde más lejos, el gasto de los hogares sigue siendo mayor que hace un año. Pero la tendencia de los últimos meses muestra que ese impulso se está frenando.

¿Por qué debería importarle esto a la gente?

El consumo privado no es solo un dato frío: representa más de la mitad de todo lo que produce la economía mexicana. Cuando las familias gastan menos, las empresas venden menos, generan menos empleo y, en cadena, el crecimiento del país se resiente.

Un enero flojo no define el año, pero sí lanza una señal de alerta sobre cómo están llegando los hogares mexicanos al 2026: con menos holgura y más cautela al abrir la cartera.

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