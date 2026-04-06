¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

La coincidencia entre los elogios de Christian Nodal y Cazzu hacia Yailin La Más Viral encendió las redes. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

La visita de Christian Nodal a República Dominicana terminó envuelta en polémica, pero no por su música. En redes sociales, el cantante fue señalado por supuestamente “copiar” o incluso “espiar” a Cazzu, luego de que hablara sobre Yailin La Más Viral, justo semanas después de que su ex pareja la elogiara públicamente.

La coincidencia desató especulaciones entre internautas, quienes cuestionaron si el sonorense sigue pendiente de lo que dice o hace la madre de su hija, reavivando la conversación sobre su relación y sumando un nuevo capítulo a la polémica que también salpica a Ángela Aguilar.

Nodal y su interés en Yailin: ¿casualidad o guiño a Cazzu?

Nodal mostró interés en colaborar con Yailin.(YouTube/Captura de pantalla)

Previo a su presentación en Altos de Chavón, Nodal concedió una entrevista al medio dominicano De Último Minuto, donde habló sobre su intención de explorar nuevos sonidos y fusionar el regional mexicano con ritmos locales.

Entre los artistas que mencionó sobre con quiénes le gustaría hacer colaboraciones estuvieron Juan Luis Guerra, Romeo Santos y, de manera especial, Yailin La Más Viral. “Yo estaba armando canciones y sentí una que le podía quedar linda a ella… creo que sería muy padre hacer ese junte”, señaló el sonorense, aclarando que buscaría una mezcla de géneros y no un dembow puro.

Semanas antes, Cazzu había dedicado palabras de admiración a Yailin en una charla para Radio Bizarro. “Aun así, sin compasión, sin que la gente le tenga compasión, ella trascendió… yo a Yailin la conocí por música… me pareció fantástica”, expresó la rapera argentina, destacando la resiliencia y el talento de la dominicana pese a los prejuicios de la industria musical.

La cantante dominicana continuó el show profesionalmente tras ser atacada por un perro - crédito @rechismes/Instagram

Cazzu fue más allá al reflexionar sobre los contextos sociales: “Entonces sobrevivir y trascender viniendo de lugares difíciles es… un logro increíble, es algo muy muy valioso”. Además, lanzó una crítica directa a los dobles estándares de género: “¿Por qué no es tan cool cuando las mujeres salen del barrio?”, cuestionó, defendiendo que la valoración del éxito femenino suele estar marcada por el clasismo y la misoginia.

Cazzu también subrayó que su admiración por Yailin proviene de la música y no del entorno mediático ni de sus relaciones personales, insistiendo en la necesidad de mirar con empatía a mujeres que logran trascender desde contextos adversos.

La cercanía entre las declaraciones de ambos artistas llevó a muchos internautas a cuestionar si Nodal está “espiando” o inspirándose directamente en los movimientos de su ex pareja.

Semanas antes Cazzu habló bien de Yailin la más viral. (Instagram)

En plataformas como TikTok, frases como “Cuidado Ángela” y “¿Nodal sigue pendiente de Cazzu?” se multiplicaron, alimentando la narrativa.

Nodal y Ángela Aguilar presumen su amor en Dominicana pero los tunden por fotos

Por otro lado, la pareja conformada por los cantantes mexicanos Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a captar la atención al compartir imágenes de su reciente viaje a República Dominicana, donde mostraron su cercanía y afecto durante las celebraciones de Semana Santa. La visita coincidió con el concierto que Nodal ofreció en La Romana como parte de su gira ‘Pa’l Cora Tour’.

Usuarios notaron un cambio entre las fotos que Christian Nodal en Instagram y Ángela Aguilar en su canal de difusión en WhatsApp. (Instagram)

El 3 de abril, Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron a La Romana y desde su arribo difundieron fotografías en redes sociales en las que se les observa abrazados al atardecer, con el océano de fondo. Aguilar utilizó su canal de WhatsApp para expresar: “República, mi amor, sol, calma y el corazón lleno”. Entre los escenarios elegidos para su descanso, sobresalió Altos de Chavón, zona reconocida por su arquitectura mediterránea y privacidad, factores que suelen atraer a figuras del espectáculo.

La publicación de una imagen en blanco y negro, donde Ángela Aguilar aparece de puntas, desencadenó una ola de comentarios y análisis técnicos sobre una posible edición digital, pues expertos detectaron irregularidades en la zona de los pies y sugirieron que la fotografía podría haber sido modificada para favorecer la estatura de Christian Nodal.