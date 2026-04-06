El fin de las aduanas de papel: México apuesta por rayos gamma y digitalización para frenar el contrabando

Foto: Andrés Martínez / Infobae México

Con el nombramiento de Héctor Alonso Romero Gutiérrez como el nuevo director al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se espera que las condiciones de revisión de mercancías se transforme con el uso de métodos no invasivos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo del recién nombrado titular es que se digitalicen los procesos y se amplíen las revisiones para evitar el contrabando de artículos y sustancias ilícitas al país.

Para lograr este objetivo, será implementado un mayor uso de Rayos X y Gamma para revisar los contenedores, esto sin la necesidad de que se abran uno por uno para comprobar los artículos que transporta.

Sheinbaum destacó que para la realización de estos objetivos se cuenta con recursos destinados a las aduanas para este 2026.

Asimismo, señaló que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se adquirieron equipos, los cuales han sido instalados desde el año pasado debido a que “tardaron en llegar”.

Bases de datos digitales sustituirán al papel

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Sheinbaum destacó que el proceso de digitalización busca que se cuente con bases de datos propias, destacando que una será exclusiva del comercio exterior.

“En este momento hay permisos que tienen que ver con la Secretaría de Economía, como los permisos Immex ( Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), los permisos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para comercio exterior, y los permisos de aduanas para comercio exterior“, comentó la presidenta.

Además, señaló que en la actualidad todavía se realizan revisiones con papel en algunas aduanas, por lo que la implementación de la digitalización beneficiará que estos procesos sean más eficientes y rápidos.

SAT, Aduanas y Secretaría de Economía realizarán revisión simultánea

Imagen de una revisión con Rayos Gamma que permitió la localización de más de una tonelada de metanfetamina en Baja California Sur. Foto: SSPC

Sheinbaum destacó que con la creación de la base de datos se permitirá que tanto el SAT, como la Secretaría de Economía (SE) y la Agencia Nacional de Aduanas de México lleven a cabo la revisión de manera simultánea.

“El objetivo es que estas tres bases de datos estén en una sola base de datos, y que el importador o exportador tenga un servicio mucho más expedito y que, al mismo tiempo, que la revisión pueda ser conjunta entre el SAT, Aduanas y la Secretaría de Economía”, detalló la presidenta.

Con esta digitalización se buscará que haya mayor recaudación, ya que con este indicador se puede determinar que funcionan de manera adecuada y, por lo tanto, reducir el contrabando y la corrupción.

Para cumplir con este objetivo, Sheinbaum afirmó que Héctor Alonso Romero Gutiérrez ya se encuentra coordinando las acciones a seguir con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes son los encargados de la seguridad en las aduanas.