Pepe Aguilar reacciona a los abucheos que recibió por parte de los fans de Peso Pluma en su concierto (RS)

La aparición de Pepe Aguilar como invitado especial durante el concierto de Peso Pluma en San Antonio desató abucheos entre parte del público, una reacción vinculada a sus controversias previas sobre los corridos tumbados.

El evento, realizado en el Frost Bank Center ante más de 19,000 asistentes, reunió sobre el escenario a dos figuras representativas de distintas generaciones de la música regional mexicana.

Un encuentro inesperado en entre Doble P y los Aguilar

El cantante Pepe Aguilar, reconocido por su trayectoria en la música regional mexicana y por su postura crítica hacia los corridos tumbados, subió al escenario invitado por Hassan Kabande Laija, conocido como Peso Pluma.

La presencia de Aguilar generó expectativa debido a sus declaraciones de 2019, cuando calificó al subgénero y a otras nuevas tendencias como “música mediocre, chafa y pinche”. Estas palabras marcaron una distancia con los exponentes de la corriente, entre ellos Peso Pluma.

Durante la presentación, Peso Pluma presentó a Aguilar como un referente, dirigiéndose al público con un mensaje de respeto: “Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”. Estas palabras, recogidas por Milenio, buscaron tender puentes entre ambos estilos.

Pepe Aguilar cantó "Ella baila sola" de Peso Pluma (TikTok/@angelaaguilar_) (instagram/pesopluma)

La reacción del público: abuchean a Pepe Aguilar

A pesar del recibimiento oficial, una parte del público abucheó a Aguilar cuando apareció en el escenario. Los abucheos contrastaron con los aplausos y los coros que acompañaron la interpretación conjunta de “El rey” y “Por mujeres como tú”. La actuación incluyó un abrazo entre ambos músicos, simbolizando un acercamiento generacional en la música mexicana.

La jornada transcurrió con éxito y terminó con mensajes de agradecimiento entre los protagonistas. En sus redes sociales, Pepe Aguilar agradeció a Peso Pluma la invitación y la calidez recibida, afirmando: “Una noche de puro orgullo mexicano, ahora sí que Pura Doble P, gracias Hassan por tus palabras y la invitación”.

La respuesta de Pepe Aguilar tras los abucheos

Después del evento en San Antonio, la reacción de Pepe Aguilar fue seguida de cerca por los medios y sus seguidores.

Utilizando su cuenta de Instagram, el artista optó por interactuar de forma indirecta con los comentarios de sus seguidores: dio “me gusta” a mensajes que recordaban sus críticas a los corridos tumbados y su escepticismo inicial ante el reconocimiento de Peso Pluma.

Esta respuesta fue interpretada como una muestra de que Aguilar mantiene su visión personal sobre el género, aunque reconoce la importancia del diálogo intergeneracional.

Peso Pluma une fuerzas con Kate del Castillo, pero su nuevo corrido genera controversia por falta de innovación. (YouTube)

El origen de la controversia: declaraciones pasadas de Aguilar

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y el movimiento de los corridos tumbados se remonta a 2019, cuando el intérprete expresó: “Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinche, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierda, dicen: ‘yo voy a hacer otra cosa’”.

Aunque Aguilar siempre subrayó su respeto por la evolución musical, la controversia lo mantuvo distanciado de los exponentes de los corridos tumbados durante varios años. En 2023, el propio cantante suavizó su postura, reconociendo en entrevistas que le agradaban “dos, que tres canciones” de Peso Pluma.