México

Héctor Suárez Gomís se sube a la polémica del AIFA: “Es el único con aviones que viajan en el tiempo”

Una publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum en X sobre la alta afluencia en el aeropuerto provocó cuestionamientos acerca del uso de IA para respaldar su narrativa

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Un hombre calvo con barba, vestido con chaqueta de cuero negra, sonríe mientras sostiene un micrófono; al fondo, se aprecia el logo gris de la plataforma X
El actor Héctor Suárez Gomís sonríe mientras sostiene un micrófono, con el logo de X de fondo, haciendo referencia a su ironía sobre la afluencia en el AIFA. (Infobae México / Especial)

Héctor Suárez Gomís lleva la crítica política en la sangre. El actor sumó una alta dosis de ironía al debate público que generó un tuit publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 3 de abril sobre la operatividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos”, escribió la mandataria, quien adjuntó cuatro imágenes que registran tumultos de personas en espera de abordar un avión, recorriendo pasillos y en las salas.

No obstante, alteraciones visuales en una imagen panorámica y la inexactitud en las fechas de salidas de los vuelos derivaron en cuestionamientos acerca del uso de IA para respaldar su narrativa.

Supuestas irregularidades en las imágenes:

  • Edición o IA: Internautas detectaron inconsistencias visuales, como figuras humanas distorsionadas o repetidas, sugiriendo que las imágenes no eran fotografías reales.
  • Contradicción de datos: Se señaló un error en la fecha, al mostrar una foto con la leyenda “lunes de marzo” en un contexto de abril.
  • Baja ocupación real: Las críticas indicaron que el número de aeronaves y pasajeros en operación al momento del registro era menor al sugerido en las imágenes de “vuelos al 100”
Claudia Sheinbaum Pardo, de perfil y con gorra azul, sentada en una sala de espera de aeropuerto junto a otras personas; se aprecian monitores de vuelo al fondo
Anomalías visuales en una imagen generaron especulaciones sobre el supuesto uso de IA. (Especial / Infobae)
Captura de pantalla del tuit de @vampipe, mostrando texto que cuestiona inconsistencias y una imagen de una puerta de aeropuerto con personas haciendo fila y pantallas digitales
El tuitero Vampipe cuestiona a la presidenta Sheinbaum. (Vapipe: X)

Héctor Suárez Gomís: “Aviones que viajan en el tiempo”

Héctor Suárez Gomís, fiel a su humor punzante, cuestionó la necesidad del gobierno federal de promocionar al AIFA.

“El AIFA descubrió el secreto del éxito: ¡Estar completamente vacío durante todo el año, ‘llenarse’ un día en Semana Santa y sacar comunicado para poder presumir que el aeropuerto está a reventar. Si tienen que documentar el día que su aeropuerto funciona, es porque normalmente... ¡NO FUNCIONA! Pantallas con fecha de marzo y el inteligentísimo titular tiene fecha de abril".

El actor finalizó su publicación ironizando sobre la capacidad única de las aeronaves: “¡Pinche AIFA, es el único aeropuerto con aviones que viajan en el tiempo!"

Captura de pantalla de un tuit de Héctor Suárez Gomís, con su foto de perfil y texto criticando la operación del aeropuerto AIFA, incluyendo emojis de risa
El actor dividió opiniones en X. (X)

Reacciones a su publicación

Su tuit generó un debate marcado por la polarización. Algunos usuarios compartieron imágenes de ellos mismos en el aeropuerto mostrando que no siempre estaba vacío. Sin embargo, para el actor, el proyecto no resuelve los retos de la Ciudad de México. “No se trata de que haya mucha o poca gente, sino de haber cambiado un megaproyecto por un miniproyecto que no ha resuelto absolutamente nada”, puntualizó.

Gomís no fue el único en criticar al gobierno federal. El panista Federico Döring subió un video desde el AIFA, donde mostró una realidad diferente a la planteada por la presidenta Sheinbaum. “A ver si es cierto que este aeropuerto, que construyó Morena, está operando al cien por cien o si sigue siendo ese elefante blanco sin vuelos, sin pasajeros y que nos sigue costando dinero, que genera más pérdidas que utilidades”, cuestionó.

Para el periodista Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera, la publicación era un fallo garrafal de comunicación de presidencia, cuyo equipo facilitó el material sin haber pasado por filtros de verificación.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho declaraciones públicas en torno a la controversia que generó su publicación.

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