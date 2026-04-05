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¿Estudiantes vuelven a clases este lunes 6 de abril? La SEP lo aclara

Las vacaciones de Semana Santa comenzaron oficialmente el pasado lunes 30 de marzo

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El 17 de febrero los alumnos de secundarias y bachilleratos tendrán que acudir a la escuela
Padres de familia y estudiantes desconocen cuándo volverán a clases por el periodo vacacional de Semana Santa. Crédito: Cuartoscuro

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se encuentran en periodo vacacional, debido a los festejos de Semana Santa.

Oficialmente, desde el pasado lunes 30 de marzo, alumnos y alumnas de nivel básico no han acudido a clases debido a este receso, aunque por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), las vacaciones arrancaron desde el jueves 27 de dicho mes.

Algunos padres de familia, así como estudiantes, se encuentran desorientados en cuanto a la fecha oficial en que los menores de edad regresarán a las respectivas aulas educativas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró cuándo comenzarán las clases, ya que algunos padres de familia se preguntan si este lunes 6 de abril ya tienen que volver a sus respectivos planteles de educación básica.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Además de la información proporcionada por la SEP, la dependencia federal aclaró cuándo volverán a clases todos los estudiantes de nivel básico en el país tras el periodo vacacional de Semana Santa.

¿Estudiantes vuelven a clases este lunes 6 de abril? SEP responde

La SEP precisó que este lunes 6 de abril, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria continuarán en vacaciones por Semana Santa.

La dependencia federal de educación del Gobierno de México comunicó que el regreso oficial a clases tras el periodo de receso vacacional será el lunes 13 de abril.

Añadió que las vacaciones de Semana Santa fueron programadas durante dos semanas, del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

Por lo tanto y en conclusión, alumnas y alumnos de nivel básico tendrán una semana más de vacaciones por estas festividades religiosas.

Las vacaciones de Semana Santa comenzaron el pasado lunes 30 de marzo y finalizaron el viernes 10 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.
Las vacaciones de Semana Santa comenzaron el pasado lunes 30 de marzo y finalizaron el viernes 10 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Por qué se dan dos semanas de vacaciones a estudiantes de la SEP por Semana Santa?

La SEP otorga dos semanas de vacaciones por Semana Santa como parte del calendario escolar oficial en México.

Esta decisión responde a motivos culturales, sociales y educativos que buscan beneficiar a estudiantes, docentes y familias.

  • La mayoría de la población mexicana participa en celebraciones religiosas y tradicionales durante Semana Santa, por lo que el receso permite la convivencia familiar y la asistencia a actividades comunitarias.
  • El periodo vacacional ofrece descanso a alumnos y maestros, lo que ayuda a evitar el agotamiento físico y mental tras meses de clases continuas.
  • Estas dos semanas también fomentan el bienestar emocional y social de la comunidad educativa, además de dar oportunidad para realizar actividades recreativas y viajes familiares.
La SEP anunció el día de descanso que fue eliminado para estudiantes.
La SEP otorga dos semanas de vacaciones por Semana Santa en abril. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

¿Cuándo serán las siguientes fechas en abril de suspensión de clases tras el regreso por vacaciones de Semana Santa?

La SEP detalló que durante el mes de abril no habrá otras fechas de suspensión de clases. Solamente están programadas las que abarcan las vacaciones de Semana Santa.

Este mes de abril no habrá junta de CTE a final de mes como comúnmente se realiza.

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