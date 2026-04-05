Cómo desinflamar la próstata de forma natural, de acuerdo a experto: alimentos y hábitos clave

Especialistas coinciden en que una alimentación antiinflamatoria y cambios en el estilo de vida pueden aliviar los síntomas

La inflamación de la próstata, también conocida como prostatitis o asociada a la hiperplasia prostática benigna, es un problema frecuente que puede afectar la calidad de vida de millones de hombres. Síntomas como dolor, ardor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria o dificultad para vaciar la vejiga suelen ser señales de alerta.

De acuerdo con especialistas en salud, adoptar un enfoque integral basado en alimentación y hábitos saludables puede contribuir significativamente a reducir la inflamación y mejorar los síntomas, siempre como complemento del seguimiento médico.

Alimentación antiinflamatoria: la primera línea de defensa

Uno de los pilares fundamentales para desinflamar la próstata de forma natural es la dieta. Los expertos recomiendan priorizar alimentos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Entre ellos destacan los pescados grasos como el salmón, las sardinas y el atún, ricos en ácidos grasos omega-3, conocidos por su capacidad para reducir la inflamación en el organismo. Asimismo, frutas como el tomate —especialmente cocido por su contenido en licopeno—, fresas, sandía y arándanos ayudan a combatir el daño celular.

Las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas también son clave, ya que contienen compuestos como el sulforafano, asociado con la protección prostática. A esto se suman grasas saludables presentes en el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos.

Una mano sostiene una variedad de nueces con cáscara, una nuez sin cáscara y varias almendras, representando una opción saludable de alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de calabaza, ricas en zinc, juegan un papel importante en la función de la próstata, mientras que especias como la cúrcuma, el jengibre y el ajo aportan efectos antiinflamatorios naturales.

Un alimento que ha llamado la atención es la mashua, un tubérculo originario de los Andes, que según investigaciones puede actuar como inhibidor de la enzima 5-alfa-reductasa, relacionada con el agrandamiento prostático, además de mostrar potencial en estudios celulares sobre cáncer de próstata.

Lo que debes evitar para no empeorar los síntomas

Así como hay alimentos que ayudan, también existen otros que pueden irritar la próstata y agravar los síntomas.

Especialistas recomiendan reducir o evitar el consumo de cafeína, alcohol y bebidas carbonatadas, ya que actúan como irritantes de la vejiga. También se aconseja limitar las comidas picantes o ácidas, así como la carne roja y los lácteos con alto contenido de grasa, asociados con procesos inflamatorios.

Hábitos que marcan la diferencia

Más allá de la alimentación, los hábitos diarios son determinantes. Mantenerse bien hidratado, con un consumo aproximado de dos litros de agua al día, ayuda a diluir la orina y reducir la irritación.

El ejercicio regular, como caminar o nadar, favorece la circulación y disminuye la inflamación general del cuerpo. También es importante evitar el sedentarismo prolongado, ya que permanecer sentado por muchas horas puede generar presión en la zona prostática.

Los expertos sugieren técnicas como la “doble micción”, que consiste en intentar vaciar completamente la vejiga, así como baños de asiento con agua tibia para aliviar molestias. Además, el manejo del estrés mediante prácticas como la meditación o la respiración profunda puede contribuir a reducir la tensión muscular en la zona pélvica.

Un hombre vestido con ropa deportiva camina de espaldas por un sendero en un parque, con árboles y césped frondoso al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suplementos: uso con precaución

Aunque existen suplementos populares como la palma enana americana, el zinc o el beta-sitosterol, los especialistas advierten que su eficacia no está completamente respaldada por evidencia científica sólida. Por ello, su consumo debe ser supervisado por un profesional de la salud para evitar efectos secundarios o interacciones con otros tratamientos.

Un enfoque integral y supervisado

En conclusión, desinflamar la próstata de forma natural es posible mediante una combinación de alimentación adecuada y hábitos saludables. Sin embargo, los expertos enfatizan que estos métodos deben considerarse complementarios y no sustituyen la atención médica.

Ante síntomas persistentes o severos, acudir a un especialista es fundamental para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.