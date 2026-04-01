México

Resultados del Melate Retro 1621 del martes 31 de marzo: números ganadores del último sorteo de hoy

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Guardar
Melate Retro; Lotería Nacional; Melate; Sorteo
Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La Lotería Nacional publicó los resultados de su más reciente sorteo de Melate Retro realizado este martes 31 de marzo de 2026.

Este sorteo, reconocido como uno de los juegos de mayor arraigo y popularidad en el país, ofrece una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Consulta si resultaste ganador en la jornada actual.

Resultados del último sorteo de Melate Retro

  • Fecha: martes 31 de marzo de 2026.
  • Bolsa acumulada: 5.3 millones de pesos
  • Sorteo: 1621.
  • Números ganadores: 31 12 22 7 37 38.
  • Número Adicional: 35.

A qué hora se juega el Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate-Juego. (Imagen/Especial)
Melate-Juego. (Imagen/Especial)

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Gana millones con el Melate, Revancha y Revanchita
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Temas Relacionados

Lotería NacionalMelate RetroMelateLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Estos son los daños a la salud que puede causar usar una paleta de sombras caducada

Un cambio en el aspecto y la textura puede ser señal de un peligro oculto que la mayoría pasa por alto al maquillarse

Estos son los daños a la salud que puede causar usar una paleta de sombras caducada

Tortitas de charales: receta de Cuaresma rica en proteínas y baja en grasa

Con unos pasos fáciles, este plato aporta identidad y opciones sabrosas en temporada especial

Tortitas de charales: receta de Cuaresma rica en proteínas y baja en grasa

Resultados del Tris Clásico: números ganadores de hoy martes 31 de marzo

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Tris Clásico: números ganadores de hoy martes 31 de marzo

Alicia Bárcena asegura que las playas de Alvarado en Veracruz están libres de derrame de hidrocarburo

Semarnat compartió que se han atendido siete Áreas Naturales Protegidas ubicadas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas

Alicia Bárcena asegura que las playas de Alvarado en Veracruz están libres de derrame de hidrocarburo

Más de 7 mil 500 pesos al mes sin experiencia: las 3 claves para que tu registro en Jóvenes Construyendo el Futuro sea exitoso este miércoles

Sigue estos consejos para que no falles a la hora de aplicar para este programa social

Más de 7 mil 500 pesos al mes sin experiencia: las 3 claves para que tu registro en Jóvenes Construyendo el Futuro sea exitoso este miércoles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo de Operaciones Especiales detiene a 4 sujetos con rifles de alto poder en Culiacán, Sinaloa

Grupo de Operaciones Especiales detiene a 4 sujetos con rifles de alto poder en Culiacán, Sinaloa

Procesan al “Comandante Galindo”, presunto líder de célula del CJNG ligada a asesinatos en Edomex

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Así fue la detención de “El Bolillo”, expolicía y miembro del CJNG en Colima

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Tras guerra de declaraciones, Samo anuncia fecha en que pondría fin a su reencuentro con Camila

Tras guerra de declaraciones, Samo anuncia fecha en que pondría fin a su reencuentro con Camila

Aarón Mercury revela la cifra de dinero que habría perdido durante el asalto a mano armada que vivió en CDMX

¿Qué es un embarazo ectópico, la emergencia médica que sufrió Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández?

Super Mario Galaxy: estos serán los formatos en los que llegará al cine la segunda parte de la película animada

Morenistas aplauden a Meryl Streep por elogiar a Claudia Sheinbaum durante el tour de El Diablo Viste a la Moda 2 en CDMX

DEPORTES

NFL en México: este sería el rival de San Francisco en el Estadio Banorte

NFL en México: este sería el rival de San Francisco en el Estadio Banorte

México empata 1 - 1 ante Bélgica en su preparación rumbo al Mundial 2026

Gobierno de Clara Brugada va por sanción a Cuauhtémoc Blanco por circular en camioneta de lujo sin placas

Sudáfrica cae ante Panamá en su gira rumbo al Mundial 2026 y despierta dudas de cara al duelo inaugural contra México

El Estadio Guadalajara se convierte en testigo del pase de RD Congo a un Mundial tras más de medio siglo