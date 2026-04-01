México

Hasta cuándo estará cerrado el Nevado de Toluca

Autoridades estatales y federales mantienen restricción total para vehículos y peatones en la zona, mientras se revalúan diariamente las condiciones para garantizar la seguridad de excursionistas y personal

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El gobierno del Estado de México emitió una serie de reglas para ingresar al parque
Se ha declarado en cierre tras un clima adverso. Crédito: Cuartoscuro

El acceso al Nevado de Toluca fue suspendido tras las condiciones meteorológicas adversas que se presentaron este 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con autoridades estatales y federales tomaron la decisión de cerrar el paso a los principales puntos turísticos, entre ellos el Pico del águila y la Cruz del Marqués, como medida preventiva ante el riesgo de neblina y senderos congelados.

Motivos y duración del cierre

El Gobierno del Estado de México informó que el cierre responde a la presencia de una densa neblina, bajas temperaturas y la formación de hielo en los caminos, lo que incrementó considerablemente el peligro para visitantes.

Según datos recabados, el motivo principal fue garantizar la seguridad de los turistas y evitar posibles accidentes en la zona de alta montaña.

Elementos de Protección Civil y autoridades de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) desplegaron un operativo para impedir el acceso tanto vehicular como peatonal.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para la reapertura del Nevado de Toluca. Los reportes coinciden en que la revaluación de las condiciones se realizará de forma diaria, aunque el cierre podría extenderse varios días en función de la evolución del clima.

@pciviledomex
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Se indica que las autoridades emitirán comunicados para informar sobre cualquier cambio, por lo que recomiendan a la población estar atenta a los canales oficiales.

Las autoridades señalan que los principales accesos afectados corresponden a los senderos que conducen al Pico del águila y la Cruz del Marqués, puntos frecuentados por excursionistas y visitantes durante la temporada vacacional.

El cierre se aplica tanto para el tránsito de vehículos particulares como para los grupos organizados, con el fin de reducir el riesgo de incidentes relacionados con el hielo y la baja visibilidad.

El operativo de seguridad incluye la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de la Secretaría de Medio Ambiente.

Según el reporte oficial, en la zona se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ℃, además de ventiscas esporádicas que dificultan la visibilidad y endurecen el suelo de los senderos.

Las autoridades han reiterado que la prioridad es preservar la integridad física de los visitantes y del personal de rescate. Por este motivo, se solicita a la población evitar acercarse al lugar hasta que las condiciones meteorológicas permitan la reapertura sin riesgos.

El Nevado de Toluca permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución del clima y la evaluación de las condiciones de seguridad. Se recomienda consultar fuentes oficiales antes de planear una visita a la zona.

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