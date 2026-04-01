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Cuándo y a qué hora termina la Ley Seca en la CDMX

La medida se extenderá en algunas partes de la CDMX

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Ley Seca
Esta medida preventiva que busca garantizar la seguridad, el orden, la responsabilidad ciudadana y la integridad del proceso electoral. Foto: Jovani Pérez

La Ley Seca en Ciudad de México estará vigente en ciertas alcaldías durante Semana Santa, según lo publicado por el gobierno capitalino en la Gaceta Oficial. La restricción comenzará el 2 de abril, a las 00:00, fecha que coincide con Jueves Santo y finalizará a las 23:59 del día estipulado para cada demarcación.

El acuerdo oficial señala que la prohibición abarca la venta, compra, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en las áreas afectadas.

Las sanciones por infringir la medida incluyen multas de entre 2,375 y 3,394 pesos (equivalentes a 21 a 30 UMA), así como arrestos administrativos de 25 a 36 horas y trabajo comunitario de 12 a 18 horas, según indicó la autoridad.

En la colonia Magdalena Atlazolpa se colocaron avisos donde se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas. Foto: X/@EnBusquedaCDMX.
En la colonia Magdalena Atlazolpa se colocaron avisos donde se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas. Foto: X/@EnBusquedaCDMX.

La aplicación de la Ley Seca responde a la necesidad de evitar incidentes durante la celebración religiosa, conforme a lo detallado por el gobierno y las alcaldías involucradas. Las fechas precisas de vigencia pueden variar dependiendo del territorio, tal como lo estipula la Gaceta Oficial de la CDMX.

¿Cuáles son las alcaldías en las que aplica y hasta cuándo?

La Ley Seca contempla que esta restricción aplique en las zonas de las siguientes alcaldías:

  • Cuajimalpa, terminando el domingo 5 de abril
  • Gustavo A. Madero, concluyendo el viernes 3 de abril
  • Iztapalapa, también el 3 de abril
  • Magdalena Contreras, finaliza el sábado 4 de abril

La Ley Seca comienza, en todas las localidades mencionadas, desde las 00:00 horas, terminando a las 23:59 horas del día establecido.

¿Se realiza en todo el país?

En varias regiones de México, las autoridades han impuesto restricciones a la venta de alcohol que estarán vigentes del 2 al 5 de abril. Esta Ley Seca tiene como objetivo reforzar el orden público ante celebraciones o eventos importantes, según las disposiciones locales.

La normativa suele activarse en contextos de jornadas electorales o con motivo de festividades patrias o religiosas, en este caso, la Semana Santa, es cuando las autoridades consideran necesaria la suspensión del expendio de bebidas alcohólicas.

En el caso del Estado de México, la medida alcanzará al municipio de Cuautitlán Izcalli, donde el veto a la venta de alcohol tendrá una duración superior a la registrada en la mayoría de alcaldías señaladas en la Ciudad de México. En este municipio, la restricción iniciará el jueves 2 y finalizará el domingo 5 de abril; no obstante, los establecimientos que ofrecen alimentos están exentos.

Por su parte, en el estado de Tlaxcala se desplegarán operativos especiales en Huamantla y se aplicará la restricción en sus 39 comunidades también entre el 2 y el 5 de abril. La regulación difiere según la entidad, por lo que la imposición y alcance de la ley seca no es uniforme en toda la República Mexicana.

En realidad, la Ley Seca no tiene una periodicidad fija en nuestro país, esto debido a las diferentes fechas en que se celebran eventos donde se realiza esta medida de seguridad.

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