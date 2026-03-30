México mantiene deuda pública en 49.8 % del PIB, reporta Hacienda

El costo financiero de la deuda pública mexicana baja 6.4% anual, impulsado por la apreciación del tipo de cambio y estrategias de manejo prudente. (Infobae-México)

En los primeros dos meses de 2026, las finanzas públicas de México presentaron un desempeño que supera las metas establecidas, caracterizándose por un crecimiento en los ingresos presupuestarios y un manejo responsable del gasto público.

Este resultado, que consolida una tendencia de disciplina fiscal, cobra especial relevancia ante el descenso del costo financiero de la deuda, que disminuyó 6.4% en términos reales con respecto al año anterior, reflejando el impacto positivo de la apreciación del tipo de cambio y la normalización fiscal, según información oficial difundida el 30 de marzo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.

La proporción de la deuda pública frente al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 49.8% hacia el cierre del bimestre, cifra que resulta favorable comparada con la de otras economías emergentes de América Latina y evidencia la persistencia de una estrategia de manejo prudentemente estructurada.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal mantuvo la mayor parte del portafolio en moneda nacional, a tasas fijas y con vencimientos de largo plazo, con el objetivo de mitigar tanto los riesgos asociados al tipo de cambio como los de refinanciamiento.

Ingresos tributarios del gobierno de México aumentaron en los primeros dos meses del año

Los ingresos tributarios suman cuatro años de crecimiento, con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) subiendo 4.9% real anual y superando lo previsto por 33 mil millones de pesos. Credito: cuartoscuro

En términos de recaudación fiscal, la suma de los ingresos tributarios aumentó un 2.6% real anual durante este periodo, encadenando así cuatro años consecutivos de crecimiento en el primer bimestre.

Este avance se atribuye a una mayor eficiencia administrativa, el endurecimiento de las acciones contra el contrabando y la implementación de herramientas digitales que han optimizado los procesos de fiscalización.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró un crecimiento de 4.9% real anual, excediendo en 33 mil millones de pesos el monto programado, derivado del aumento en los salarios reales y las utilidades empresariales, así como de un mayor índice de cumplimiento voluntario.

Por contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) experimentó un retroceso de 8.8% en términos reales debido, principalmente, a la apreciación del tipo de cambio —que varió de 20.5 pesos por dólar en 2025 a 17.5 en 2026— lo que impactó la valuación en moneda nacional de los bienes importados, sumado a la elevada base de comparación del año anterior, cuando se registró el mayor crecimiento desde 2010.

A su vez, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mostró un incremento notable de 14.2% real anual, cifra que supera con amplitud el promedio observado en la última década (4.3%).

El componente de combustibles dentro del IEPS reportó un alza de 16.6%, relevante en un contexto de reducción de estímulos fiscales si se compara con el primer bimestre de 2025. En tanto, el resto de los productos gravados con este tributo, en particular los tabacos labrados y las bebidas azucaradas, aportaron un crecimiento adicional de 11.3%.

Por el lado de los ingresos no tributarios, el aumento fue de 8.9% real anual, sobresaliendo los rubros de aprovechamientos, que crecieron 23%, y derechos, con una subida de 0.9%. En cambio, el concepto de productos descendió 44.2%.

Pemex, IMSS e ISSSTE presentan aumentos mientras el gasto público sigue controlado

El gasto público en desarrollo social crece 12.4% anual, liderado por aumentos en salud (60.8%), educación (7.4%) y protección social (6.8%). Credito: cuartoscuro

El desempeño de los organismos estatales también contribuyó al resultado global. Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementaron en 10.8% real anual, superando en 8 mil millones de pesos lo programado; en tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mostraron crecimientos de 2.2% y 0.3% real, respectivamente,

Durante el primer bimestre de 2026, el gasto público mostró un énfasis en el desarrollo social, con un incremento del 12.4% real anual, nivel superior al promedio de la última década (3.0%). Del desglose, destaca el gasto en salud, que aumentó 60.8%, seguido del sector educativo con 7.4% y la protección social con 6.8%.