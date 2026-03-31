¿Quién es la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional?

El episodio ganó notoriedad luego de que imágenes tomadas desde el Zócalo mostraran a una mujer recostada al sol en uno de los balcones del recinto, lo que originó cuestionamientos sobre el uso de espacios en un edificio emblemático del gobierno federal. (Infobae-Itzallana)

Durante varios días, las redes sociales especularon sobre la identidad de la mujer captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional. El misterio quedó parcialmente resuelto: supuestamente se trata de Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adscrita al área del subsecretario Edgar Amador.

Franco Fernández no es una figura pública de alto perfil. Su trabajo cotidiano transcurre en las entrañas administrativas de las finanzas públicas mexicanas, lejos del ojo mediático. Sin embargo, un momento captado desde la calle bastó para convertirla, por unos días, en protagonista involuntaria del debate nacional.

Una escena, varios ángulos

El caso comenzó a circular en redes impulsado por el creador de contenido Vampipe, quien difundió los primeros videos del episodio. En un inicio, el organismo Infodemia MX señaló que parte del material podría haber sido alterado con inteligencia artificial, lo que generó dudas sobre la autenticidad de las imágenes. Con el paso de los días, sin embargo, surgieron nuevas grabaciones desde distintos ángulos que reforzaron la versión original.

El video muestra a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. | X- Vampipe

“Al principio el área correspondiente informó que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resultó que sí había habido una persona”, explicó la mandataria.

Sheinbaum fue cuidadosa al encuadrar el asunto: aclaró que no existe ningún reglamento dentro de Palacio Nacional que prohíba expresamente asomarse a tomar el sol, pero subrayó que el recinto es patrimonio histórico y que eso impone un estándar de conducta implícito.

La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, @InfodemiaMex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma.

El detalle que alimentó el debate

La controversia por el video de una mujer asoleándose en un balcón de Palacio Nacional sumó un nuevo elemento este lunes, cuando comenzó a circular en redes sociales la versión sobre su presunta identidad. Según publicaciones difundidas por el usuario “Vampipe”, la persona que aparece en las imágenes sería Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como esposa del exsubsecretario Gabriel Yorio. Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente su identidad.