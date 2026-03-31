¿Por qué hoy 31 de marzo es el Día del Taco en México? Esta es su historia

(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Cada 31 de marzo, México celebra el Día del Taco, una fecha que, aunque no es oficial, se ha consolidado como una de las más representativas dentro del calendario gastronómico del país. Más allá de tratarse de un simple platillo, el taco es considerado un símbolo cultural que atraviesa generaciones, regiones y distintos sectores sociales.

Hablar de tacos implica referirse a una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana. Su presencia es constante: en puestos callejeros, en reuniones familiares, en horarios nocturnos o durante la jornada laboral. Su versatilidad y accesibilidad lo han convertido en uno de los alimentos más consumidos y queridos en México.

Aunque su estructura parece sencilla —una tortilla que contiene algún guiso—, detrás de cada preparación existe una historia. Los tacos al pastor, por ejemplo, reflejan influencias migratorias y procesos de adaptación cultural; los de barbacoa evocan técnicas ancestrales; mientras que los tacos de canasta representan soluciones prácticas dentro de la dinámica urbana y popular.

Taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro sobre tortilla de maíz, típico de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arraigo de este alimento fue precisamente lo que dio origen a su celebración. El Día del Taco comenzó en 2007 como parte de una estrategia impulsada por Televisa, bajo el lema: “Porque a todo mundo le llega su día: Día del Taco, 31 de marzo”. La campaña logró una rápida difusión y posicionó la fecha entre la población.

Como parte del lanzamiento, se organizó un evento masivo en el Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte, donde miles de asistentes se reunieron para celebrar. En el recinto se ofrecieron tacos gratuitos y a la venta, además de espectáculos musicales que reforzaron el carácter festivo de la iniciativa.

Crean la Taco Rosca en la Taqueria Viviana, ubicada en el centro histórico de la capital poblana, la cual es una alternativa a la tradicional rosca de reyes y está elaborada con 30 tacos de carne árabe y al pastor, adornados con piña de distintos colores.

De manera paralela, se desarrolló una plataforma digital con información sobre el origen del taco, recetas y promociones de establecimientos locales. Esta estrategia permitió que la celebración trascendiera el evento inicial y se extendiera a distintos puntos del país.

Con el paso del tiempo, el 31 de marzo se ha mantenido como una fecha significativa para rendir homenaje a este alimento. Aunque no cuenta con reconocimiento oficial, su popularidad ha crecido gracias a la adopción social y al entusiasmo de consumidores y comerciantes.

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Hoy, el Día del Taco no solo celebra un platillo, sino una parte esencial de la identidad mexicana. Su historia, diversidad y presencia cotidiana lo convierten en un emblema que sigue evolucionando, pero que mantiene intacta su esencia en cada rincón del país.