Esta fue la causa de la explosión en un departamento de la Colonia Narvarte Poniente

La explosión en Narvarte Poniente dejó daños en el inmueble y varios lesionados.

Una explosión seguida de un incendio se registró la noche del lunes en un departamento de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Autoridades capitalinas informaron que el siniestro habría sido provocado por una acumulación de gas al interior del inmueble, lo que dejó cuatro personas lesionadas y obligó a evacuar a decenas de vecinos mientras se realizaban revisiones de seguridad.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Enrique Rébsamen y Diagonal San Antonio, donde habitantes de la zona reportaron un fuerte estruendo que alertó a residentes y generó daños visibles en el edificio.

Tras la llamada de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para atender la situación.

Acumulación de gas, principal hipótesis del origen del incendio

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades y cuerpos de emergencia, la explosión se originó por una deflagración asociada con acumulación de gas dentro de un departamento ubicado en un nivel superior del inmueble.

El Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para controlar el incendio.

La liberación súbita de energía provocó un incendio que fue controlado minutos después por los bomberos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que se iniciaron trabajos de verificación en la vivienda afectada para descartar riesgos adicionales y determinar con precisión las condiciones en las que ocurrió el siniestro.

La titular de la dependencia, Miryam Urzúa, acudió al sitio para coordinar las labores de los equipos de emergencia que permanecieron en la zona durante la noche.

Daños en el inmueble tras la explosión

La onda expansiva generada por la explosión provocó diversas afectaciones en el departamento y en áreas cercanas del edificio, según informaron autoridades y personal de emergencia que ingresó al inmueble para inspeccionar la zona.

La explosión provocó daños estructurales en el departamento afectado.

Entre los daños reportados se encuentran:

Vidrios rotos y cancelería afectada en el departamento donde ocurrió la explosión.

Daños visibles en muros , mobiliario y objetos desplazados por la onda expansiva.

Afectaciones al interior de la vivienda donde se registró el incendio inicial.

Riesgo estructural en evaluación por parte de autoridades para determinar si el inmueble puede seguir habitándose.

Ventilación del departamento por bomberos para eliminar acumulación de gas y prevenir nuevos incidentes.

Cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor

Paramédicos atendieron a cuatro personas que resultaron lesionadas tras la explosión. Entre los afectados se encuentran tres adultos y un menor de edad.

De acuerdo con los reportes oficiales, una persona presentó quemaduras en aproximadamente 10 por ciento de su cuerpo, mientras que las demás registraron lesiones leves.

Cuatro personas resultaron lesionadas tras la explosión en el inmueble.

Ninguna requirió traslado hospitalario y fueron atendidas en el lugar por personal médico.

Evacuación preventiva de vecinos en la zona

Como parte del protocolo de seguridad, autoridades realizaron la evacuación preventiva de residentes de inmuebles cercanos mientras se llevaban a cabo revisiones en el edificio afectado.

En total, alrededor de 40 personas fueron desalojadas temporalmente para reducir riesgos y permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Además, la zona fue acordonada y se cerró la circulación vehicular en calles cercanas para facilitar las labores de atención.

Las autoridades evalúan los daños ocasionados por la onda expansiva.

Alcaldía Benito Juárez ofrece apoyo a afectados

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió al inmueble ubicado en el número 449 de la calle Enrique Rébsamen tras el incidente y anunció medidas de apoyo para las personas afectadas.

La alcaldía informó que se ofreció alojamiento temporal a seis personas, mientras personal de Protección Civil y otras áreas del gobierno local continuaba con la supervisión del inmueble.

Las autoridades señalaron que las labores de revisión y mitigación seguirán en la zona hasta concluir la evaluación estructural del edificio y confirmar que no exista riesgo para los habitantes.